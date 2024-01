Goldpreis: Positive Vorzeichen vor anstehender Fed-Sitzung

Goldpreis und Ölpreis

Vor der heute beginnenden Sitzung der US-Notenbank Fed zeigt sich Goldpreis richtungslos - die Zinsentscheidung steht am Mittwoch auf der Agenda.

von Jörg Bernhard



Es ist davon auszugehen, dass an der Zinsschraube noch nicht gedreht wird. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 47 Prozent an, dass erst auf der nächsten Sitzung am 20. März eine Zinssenkung erfolgen wird, nachdem vor einem Monat noch ein Wert von über 88 Prozent angezeigt worden war. Auf diese abgekühlte Zinsfantasie reagierte der Goldpreis relativ "cool" und bewegte sich weiterhin komfortabel über der Marke von 2.000 Dollar. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt am morgigen Mittwoch vor allem die Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell. Von ihr erhoffen sich die Marktakteure neue Hinweise über die künftige Geldpolitik . Dann könnte der Goldpreis - je nach Tenor der Statements - möglicherweise wieder Fahrt aufnehmen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 6,80 auf 2.032,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Erholungstendenz

Nach dem gestrigen Preisrutsch zeigt sich der fossile Energieträger im frühen Dienstagshandel leicht erholt. Sorgen, dass es zu einer militärischen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran kommen könnte, waren hierfür hauptverantwortlich. Die durch ein Hongkonger Gericht angeordnete Liquidation der chinesischen Immobiliengesellschaft Evergrande verhinderte indes einen deutlicheren Rebound des Ölpreises. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um 900.000 Barrel reduziert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,43 auf 77,21 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,37 auf 82,20 Dollar anzog.





