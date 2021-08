Goldpreis: Relativ freundlicher Wochenausklang

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Steigende Zahlen bei Corona-Neuinfektionen sorgen für Spekulation, dass die Notenbanken weltweit ihre ultraexpansive Geldpolitik fortsetzen könnten. Der Inflation würde dies dann möglicherweise weiteren Auftrieb verleihen. Die am gestrigen Donnerstag veröffentlichten Produzentenpreise stiegen zum Beispiel um 7,3 Prozent p.a. an und markierten damit den höchsten Wert seit einem Jahrzehnt. Neue Zahlen von der "Inflationsfront" stehen mit den Im- und Exportpreisen am Nachmittag (14.30 Uhr) zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die Importe um 10,6 Prozent und die Exporte sogar um 16,7 Prozent p.a. verteuert haben. Um 16.00 Uhr folgen dann noch diverse von der Uni Michigan ermittelte Stimmungsindikatoren, auch zum Thema Inflation.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,50 auf 1.756,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: IEA sieht Nachfrageschwäche

Am gestrigen Donnerstag warnte die Internationale Energieagentur, dass die die gestiegenen Corona-Neuinfektionen und die damit verbundenen Reise- und Mobilitätseinschränkungen im August zu einer globalen Ölnachfrage von lediglich 98,3 Millionen Barrel führen könnten. Insbesondere in Asien, wo erfahrungsgemäß ein Großteil des weltweiten Nachfragewachstums generiert wird, sorgt die hochansteckende Delta-Variante des Virus für ein hohes Maß an Verunsicherung. Wie freitags gewohnt, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,53 auf 68,56 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,50 auf 70,81 Dollar zurückfiel.





