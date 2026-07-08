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Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Rückfall auf tiefsten Stand seit einer Woche

09.07.26 07:25 Uhr
Goldpreis: Rückfall auf tiefsten Stand seit einer Woche | finanzen.net

Die erneute militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran haben den Goldpreis im frühen Donnerstagshandel auf den tiefsten Stand seit einer Woche zurückfallen lassen.

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von Jörg Bernhard

Das US-Militär teilte am Mittwoch mit, neue Luftangriffe auf den Iran durchgeführt zu haben, um die Schifffahrt durch die Straße von Hormus aufrechtzuerhalten. Daraufhin griff der Iran nach US-Angaben Kuwait und Bahrain an. Die jüngste Eskalation erschwert die Bemühungen um eine Beendigung des Krieges. Laut dem am Vorabend veröffentlichten Fed-Protokoll nahmen die Sorgen über eine anhaltend hohe Inflation zu. Die Währungshüter folgten dem Kurs von Fed-Chef Kevin Warsh und verabschiedeten eine deutlich straffer formulierte Stellungnahme, obwohl zugleich die Sorge bestand, dass sich die Preissteigerungen auf immer mehr Bereiche der Wirtschaft ausweiten und weitere Zinserhöhungen erforderlich machen könnten. Daraufhin kletterte die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September auf 68 Prozent (Quelle: FedWatch-Tool).

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 5,40 auf 4.077,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltender Aufwärtsdrang

Die Ölpreise legten am Donnerstag um mehr als ein Prozent zu, nachdem die USA neue Angriffe auf den Iran durchgeführt hatten. Nach Angaben des US-Zentralkommandos griffen die amerikanischen Streitkräfte rund 90 militärische Ziele im Iran an. Dazu zählten Luftverteidigungssysteme, Einrichtungen zur Küstenüberwachung, Lager für Raketen und Drohnen, Marinekapazitäten sowie militärische Logistikinfrastruktur entlang der iranischen Küste. Dadurch schwanden die Hoffnungen auf Verhandlungen zur Beendigung des Krieges sowie auf eine vollständige Wiederöffnung der Straße von Hormus. Ziel sei es gewesen, die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus für den Schiffsverkehr offen zu halten. Nur wenige Stunden zuvor hatte Präsident Donald Trump erklärt, das vorläufige Abkommen zur Beendigung des Krieges sei gescheitert. Die logische Konsequenz: Die Risikoprämie für Öl hat sich deutlich erhöht.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,75 auf 74,27 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,80 auf 80,82 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: optimarc / Shutterstock.com, Brian A Jackson / Shutterstock.com

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