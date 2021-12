Goldpreis: Ruhe vor dem Sturm?

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

In den vergangenen Jahren wurden gegen Ende des Jahres häufig wichtige Maßnahmen angekündigt. Mittlerweile wird an den Finanzmärkten damit gerechnet, dass Mitte nächsten Jahres die US-Leitzinsen wieder angehoben werden. Angesichts einer aktuellen Inflationsrate in Höhe von 6,8 Prozent p.a. - dem höchsten Wert seit 1982 - sollte man sich darüber eher nicht wundern. Laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group beläuft sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Juni höhere Zinsen als heute sehen werden aktuell auf über 78 Prozent. Für die Sitzung Anfang Mai wird ein Wert von immerhin 57 Prozent angezeigt. Am Nachmittag könnten aber auch die Bekanntgabe aktueller Produzentenpreise für den Monat November dem Goldpreis neue Impulse liefern. Analysten rechnen mit einer Rate von 9,2 Prozent p.a.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 0,40 auf 1.787,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nach Rückschlag stabil

Die Omikron-Variante bereitet den Akteuren an den Ölmärkten angesichts der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und den damit verbundenen Ansteckungsrisiken weiterhin Kopfzerbrechen. Großbritannien und Norwegen haben schärfere Restriktionen beschlossen und in China wurden Zehntausende in Quarantäne geschickt. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag bestimmen könnte. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die gelagerte Ölmenge in der vergangenen Woche um 2,6 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,09 auf 71,38 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,12 auf 74,51 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

