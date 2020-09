Goldpreis: Ruhe vor dem Sturm?

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die am frühen Morgen veröffentlichten Inflationsdaten aus China vermochten daran wenig zu ändern. Mit einem Rückgang von 2,7 auf 2,4 Prozent p.a. fiel die Geldentwertung wie von Analysten erwartet aus. Deutlich stärker dürften sich die Investoren für die US-Inflationsraten interessieren, die am Freitag zur Bekanntgabe anstehen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese im August von 1,0 auf 1,2 Prozent p.a. erhöht haben. Zuvor könnte aber noch die EZB-Sitzung am Donnerstag neue Impulse liefern. Zur Erinnerung: Die letzte Sitzung der Fed war von einem Strategiewechsel hinsichtlich der künftigen Bewertung der Inflation gekennzeichnet.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,10 auf 1.939,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nachfragesorgen breiten sich aus

Weil sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen weltweit nach oben bewegt, sorgen sich die Akteure an den Ölmärkten um die Nachfrage. Am gestrigen Dienstag verlor die US-Sorte WTI 7,6 Prozent und die Nordseemarke Brent 6,4 Prozent. Für miese Stimmung sorgt auch die von Saudi-Arabien verkündeten Preissenkungen für Lieferungen im Oktober. Nach US-Börsenschluss dürfte auch der Wochenbericht des American Petroleum Institute für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sorgen. Vor einer Woche meldete die Branchenvertretung einen Rückgang der gelagerten Ölmengen um 6,36 Millionen Barrel.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,10 auf 36,66 Dollar, während sein Pendant auf Brent lediglich um 0,06 auf 41,95 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock, Sashkin / Shutterstock.com