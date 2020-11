Goldpreis: Signifikanter Wochenverlust droht

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Seit vergangenen Freitag hat sich die gehaltene Goldmenge des weltgrößten Gold -ETFs SPDR Gold Shares von 1.260,30 auf 1.239,57 Tonnen reduziert, den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Vom am Montag markierten tiefsten Stand seit dreieinhalb Monaten hat sich das gelbe Edelmetall im Wochenverlauf mittlerweile spürbar erholt. Aus charttechnischer Sicht wurde zum Wochenauftakt zwar die mittelfristige 100-Tage-Linie verletzt, im Bereich von 1.850 Dollar hat sich aber ein solider charttechnischer Boden gebildet. Die sich verschlimmernde Corona-Lage half dem Goldpreis zuletzt zwar in höhere Regionen, weil neue US-Staatshilfen aber weiter auf sich warten lassen, fällt die Erholung nicht sonderlich stark aus.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,40 auf 1.878,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: IEA gibt sich skeptisch

Am Mittwoch zweifelte die OPEC, dass die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff die Ölnachfrage signifikant beleben könnte. Dieser Meinung schloss sich am gestrigen Donnerstag auch die Internationale Energieagentur an. Steigende Corona-Neuinfektionen drücken im frühen Freitagshandel auf die Stimmung. Gegen 19.00 Uhr wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,60 auf 40,52 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,47 auf 43,06 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com