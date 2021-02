Goldpreis: Stabil dank Fed-Chef Powell

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bei der halbjährigen Anhörung im Bankenausschuss des US-Senats beschwichtigte Fed-Chef aufkommende Inflationssorgen und bekräftigte, dass die US-Notenbank Fed die US-Wirtschaft weiter unterstützen werde. Nach einem Tageshoch von 1,377 Prozent rutschten die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen in Richtung 1,34 Prozent ab. Noch in dieser Woche könnte das Hilfspaket im Volumen von 1,9 Billionen Dollar verabschiedet werden und die Anleger an die Vorteile von Gold erinnern: Goldmengen kann man nicht unbegrenzt vermehren. Und nach dem jüngsten Absturz des Bitcoins um 15 Prozent innerhalb von zwei Handelstagen könnten die Investoren zudem Gefallen an einem weniger volatilen Krisenschutz finden.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 1,10 auf 1.807,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rückschlag nach API-Wochenbericht

Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von mehr als einer Million Barrel aus und generierte damit erheblichen Verkaufsdruck. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten war nämlich ein Rückgang von 5,3 Millionen erwartet worden. Dies lag an der Kältewelle in weiten Teilen der USA und dem damit verbundenen Ausfall von Förder- und Raffineriekapazitäten. Nun wird befürchtet, dass die Raffinerien mehr Zeit zum Wiederhochfahren benötigen als die Förderanlagen. Am Nachmittag dürfte der Wochenbericht der US-Energiebehörde (16.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Hier haben Analysten im Durchschnitt sogar ein Minus von 7,2 Millionen Barrel prognostiziert.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 61,33 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,15 auf 64,33 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Bulent camci / Shutterstock.com