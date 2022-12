Goldpreis: Stabil trotz gestiegener US-Renditen

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften an den Goldmärkten nun aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt sorgen. Um 13.30 Uhr steht der Challengerbericht über Stellenstreichungen zur Bekanntgabe an, gefolgt vom ADP-Monatsbericht (14.15 Uhr). Um 14.30 Uhr folgen dann noch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die Zahl neuer Arbeitsloser bei 250.000 liegen. Ein höherer Wert dürfte dem Goldpreis aufgrund der daraus resultierenden geringeren Zinserhöhungsgefahr helfen. Ein starker Arbeitsmarkt würde eher das Gegenteil bewirken.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 8.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 3,40 auf 1.812,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Weiterhin rote Vorzeichen

Der am Mittwochabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein Lagerminus in Höhe von 1,3 Millionen Barrel aus und fiel damit etwas niedriger als erwartet aus. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (17.00 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Nach wie vor sorgen sich die Akteure an den Ölmärkten über die hohen Corona-Neuinfektionen in China und deren potenziell negative Auswirkungen auf das globale Nachfragewachstum bei Rohöl.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,84 auf 78,12 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,94 auf 83,05 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, Kotomiti Okuma / Shutterstock.com