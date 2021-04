Goldpreis: Stärkster Anstieg der US-Inflation seit über acht Jahren

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

So rutschte zum Beispiel der Dollarindex, der die US-Währung mit sechs anderen wichtigen Währungen vergleicht, auf den niedrigsten Stand seit drei Wochen. Mit einem für März gemeldeten Anstieg der Inflationsrate von 1,7 auf 2,6 Prozent p.a. fiel die Geldentwertung stärker als von Analysten erwartet aus und verzeichnete damit den höchsten Zuwachs seit über acht Jahren. Neue Impulse könnte das gelbe Edelmetall erhalten, wenn am Nachmittag die Entwicklung der Im- und Exportpreise veröffentlicht werden. Außerdem stehen die Reden diverser US-Notenbanker an. Für ein hohes Maß an Spannung wäre somit gesorgt.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 5,10 auf 1.742,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Handelsbilanzzahlen aus China uneinheitlich

Starkes Wirtschaftswachstum in den USA und China verhelfen dem Ölpreis derzeit zu einer Erholung, doch Impfschwierigkeiten und hohe Corona-Neuinfektionszahlen in zahlreichen Ländern sowie ein wachsendes Ölangebot dämpfen die gute Laune. Einen positiven Einfluss übte auch der am Dienstagabend veröffentlichte Wochenbericht des American Petroleum Institute aus. Dieser beinhaltete nämlich einen Lagerrückgang in Höhe von 3,6 Millionen und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll es ein Lagerminus in Höhe von 2,9 Millionen Barrel gegeben haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,466 auf 60,64 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,45 auf 64,12 Dollar anzog.





