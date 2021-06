Goldpreis: Stärkster Monatsverlust seit 2016 droht

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am gestrigen Dienstag meinte US-Notenbanker Christopher Waller, er sei "sehr optimistisch" bezüglich der Wirtschaft und meinte, man könne die Zinsen bereits im nächsten Jahr erhöhen. Dem Goldpreis bekamen diese restriktiven Töne gar nicht gut. Am Nachmittag werden die anstehenden Konjunkturdaten aus den USA für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. So dürften sich die Investoren vor allem für den ADP-Monatsbericht über neu geschaffene Stellen (14.15 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich hier ein Rückgang von 978.000 auf 600.000 eingestellt haben. In den kommenden Tagen dürften weitere Zahlen vom US-Arbeitsmarkt für ein hohes Maß an Spannung sorgen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 3,70 auf 1.759,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nach API-Update gefragt

Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein Lagerminus in Höhe von 8,15 Millionen Barrel aus und viel damit deutlich höher als erwartet aus. Dies verhalf dem Ölpreis in höhere Regionen. Optimistische Prognosen von OPEC-Generalsekretär Barkindo zur globalen Ölnachfrage sorgten an den Ölmärkten für zusätzliches Kaufinteresse. Nun warten die Marktakteure auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Laut den von Trading Economics veröffentlichten Umfragen unter Analysten sollen sich die Ölvorräte um 4,7 Millionen Barrel reduziert, die Benzinreserven um 886.000 Barrel ermäßigt und die gelagerten Destillatemengen um 486.000 Barrel erhöht haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,50 auf 73,48 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,40 auf 74,68 Dollar anzog.





