Goldpreis: Stagnation bei 1.800 Dollar

Vor der morgigen Fed-Sitzung scheint sich unter den Investoren erst einmal eine abwartende Haltung durchzusetzen. Leichtes Abgabeinteresse gab es zum Wochenauftakt beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares zu beobachten. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich nämlich von 1.027,38 auf 1.025,64 Tonnen reduziert und damit den niedrigsten Stand seit Mitte Mai markiert. Neue Impulse nach oben könnte das gelbe Edelmetall erhalten, falls die Statements der Fed zur künftigen Geldpolitik "taubenhafter" als erwartet ausfallen sollten. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt erst für die Sitzung im Dezember eine Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent an, dass wir dann höhere Zinsen als heute sehen werden. In Europa dürften die ersten Zinsanpassungen nach oben höchstwahrscheinlich noch später erfolgen.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 3,40 auf 1.795,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf den API-Wochenbericht

Trotz steigender Corona-Neuinfektionen rechnen die Akteure an den Ölmärkten nicht mit einem Comeback strenger Lockdowns. Auch die Reiseaktivitäten hinterlassen derzeit einen robusten Eindruck. Nun warten die Investoren auf den Wochenbericht des American Petroleum Institute, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird mit einem Rückgang der gelagerten Ölmengen um 3,4 Millionen Barrel gerechnet.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,26 auf 72,17 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,29 auf 73,99 Dollar anzog.





