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Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Starkes Comeback über 4.000 Dollar nach US-Zwischenwahlen

Goldpreis: Starkes Comeback über 4.000 Dollar nach US-Zwischenwahlen

Der Goldpreis hat im frühen Mittwochshandel um mehr als zwei Prozent zugelegt. Auslöser waren die Erfolge der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4,020.63 USD 90.33 USD 2.3 %
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Ölpreis (Brent)
104.37 USD 0.77 USD 0.74 %
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Ölpreis (WTI)
96.20 USD 0.11 USD 0.11 %
News

von Jörg Bernhard

Daraufhin gerieten der Dollar und die Renditen amerikanischer Staatsanleihen unter Druck. Beide Entwicklungen begünstigen das unverzinste Edelmetall. Marktteilnehmer erwarten, dass eine stärkere demokratische Vertretung im Kongress die finanzpolitischen Vorhaben von US-Präsident Donald Trump einschränken und eine weitere Ausweitung der Haushaltsdefizite erschweren könnte. Zusätzliche Unsicherheit verursacht der Iran-Konflikt. Trotz neuer Vermittlungsvorschläge bleibt eine Einigung zwischen Washington und Teheran vorerst außer Reichweite. Weitere Militärschläge könnten die Ölpreise und damit den Inflationsdruck erneut erhöhen. Die US-Geldpolitik bleibt ebenfalls entscheidend. Laut CME FedWatch Tool rechnen Anleger mit einer Wahrscheinlichkeit von 77 Prozent mit einer Zinserhöhung im Dezember. Neue Hinweise dürfte der für Freitag angekündigte US-Arbeitsmarktbericht liefern. Laut einer von TradingEconomics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die US-Arbeitslosenrate bei 4,2 Prozent verharren und die Zahl neu geschaffener Stellen von 29.000 auf 65.000 gestiegen sein.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 86,10 auf 4.026,50 Dollar pro Feinunze.

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Rohöl: Iran-Konflikt und US-Lagerdaten im Fokus

Die Ölpreise haben im frühen Mittwochshandel nach einem schwankungsreichen Handelsverlauf leicht zugelegt. Im Mittelpunkt standen die US-Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten die Mehrheit in beiden Kongresskammern eroberten, sowie die weitere Entwicklung des Iran-Kriegs. US-Präsident Donald Trump erklärte zwar, derzeit keine neuen Militärschläge gegen den Iran zu planen. Allerdings hatten amerikanische Streitkräfte zuletzt begrenzte Angriffe auf der iranischen Insel Qeschm durchgeführt. Katar bemüht sich unterdessen weiterhin um eine diplomatische Lösung. Eine Einigung zwischen Washington und Teheran ist jedoch nicht in Sicht. Zusätzliche Unterstützung erhielten die Ölpreise durch überraschend rückläufige US-Rohölvorräte. Laut dem API-Wochenbericht sanken diese in der vergangenen Woche um 5,27 Millionen Barrel, während Analysten einen Anstieg erwartet hatten. Auch die Dieselbestände gingen zurück, während die Benzinvorräte zunahmen. Neue Erkenntnisse verspricht der offizielle EIA-Lagerbericht am Nachmittag (16.30 Uhr). Kurzfristig dürften vor allem die geopolitischen Risiken rund um die Straße von Hormus für erhebliche Ölpreisschwankungen sorgen.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,31 auf 96,40 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,52 auf 104,12 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eric Chiang/123rf, Sashkin / Shutterstock.com

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