Goldpreis: Starkes Kaufinteresse bei weltgrößtem Gold-ETF

Der verbale Kurswechsel der Fed inklusive der für Ende 2023 in Aussicht gestellten Zinserhöhungen um insgesamt 50 Basispunkte generierte bei Dollar und Gold heftige Turbulenzen. Am Abend dürfte der aktuelle Commitments of Traders-Report die Akteure an den Goldmärkten sensibilisieren. Der normalerweise freitags veröffentlichte Stimmungsbericht von den Terminmärkten, ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da dieser stets auf den Daten vom Dienstag beruht - und da war die Welt beim Goldpreis noch in Ordnung. Der Ausverkauf machte sich mit einem Tagesverlust von 4,7 Prozent vor allem am Donnerstag bemerkbar. Besonders interessant: Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares war von Verkaufsdruck absolut nichts zu spüren. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich nämlich innerhalb einer Woche von 1.044,61 auf 1.053,06 Tonnen signifikant erhöht.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 0,20 auf 1.768,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Positiver Start in die neue Handelswoche

Mit der Wahl des Hardliners Ebrahim Raisi zum Präsidenten Irans dürften die Atomverhandlungen tendenziell schwieriger werden. Rückenwind erhielt der fossile Energieträger durch die starken Reisetätigkeiten in Nordamerika und Europa, wo der Impfortschritt und niedrige Inzidenzen zu Lockerungen der wirtschaftlichen Restriktionen geführt haben. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies erneut ein Plus aus und deutet damit auf eine anhaltend hohe Ölnachfrage hin, schließlich hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 365 auf 373 erhöht.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,22 auf 71,86 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,15 auf 73,66 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

