Goldpreis und Ölpreis

Der Goldpreis hat im frühen Freitagshandel seine Erholung vom jüngsten 15-Monats-Tief fortgesetzt und steuert auf einen Wochengewinn von rund drei Prozent zu.

von Jörg Bernhard



Unterstützung lieferte die Erholung der Technologieaktien, nachlassende Sorgen um den KI-Boom und ein schwächerer Dollar. Die feiertagsbedingt geringere Handelsaktivität in den USA hat zudem den Verkaufsdruck auf Gold reduziert. Allerdings bleibt die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed ein erheblicher Belastungsfaktor. Neben einer Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember wird zunehmend auch ein weiterer Zinsschritt im Januar erwartet. Wichtige Impulse dürfte deshalb der in der kommenden Woche anstehende US-Arbeitsmarktbericht liefern. Eine nachhaltige Erholung der Edelmetalle dürfte vor allem von sinkenden Anleiherenditen, einem schwächeren Dollar und erneuten Kapitalzuflüssen abhängen. Aus charttechnischer Sicht gilt beim Goldpreis die Unterstützungszone zwischen 3.450 und 3.500 Dollar als besonders wichtig. Ein nachhaltiges Unterschreiten dieses Bereichs würde das Risiko einer weiteren Korrektur erhöhen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich (gegenüber Mittwoch) der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 34,20 auf 3.570,00 Dollar pro Feinunze.

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Rohöl: Versorgungssorgen nehmen zu

Die Ölpreise haben im frühen Freitagshandel leicht zugelegt und dürften ihre dreiwöchige Verlustserie beenden. Anhaltende Angriffe auf Öltanker in der Straße von Hormus und wichtige Energieanlagen in Saudi-Arabien verstärken die Sorgen um die Ölversorgung aus dem Nahen Osten. Nach einem Angriff auf die Jazan-Raffinerie des saudischen Ölkonzerns Aramco musste der Betrieb teilweise eingestellt werden. Zwar sprechen eine Erholung der Ölexporte aus der Golfregion und nachlassende geopolitische Risiken grundsätzlich für niedrigere Ölpreise im kommenden Jahr. Allerdings bleibt der Markt angesichts geringer Lagerbestände, anhaltender Risiken für den Schiffsverkehr und schleppender Reparaturarbeiten an beschädigten Raffinerien anfällig für Versorgungsengpässe. Mit Spannung wird das OPEC+-Treffen am Sonntag erwartet. Angesichts der kriegsbedingten Lieferstörungen dürfte das Ölkartell seine bisherigen Förderziele zumindest für das erste Quartal 2027 beibehalten. Unterdessen hat die Ukraine seit Ende Oktober ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien intensiviert. Darüber hinaus beeinträchtigten Brände den Betrieb zweier Raffinerien in Thailand und Venezuela.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Mittwoch) um 2,45 auf 86,13 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,89 auf 92,56 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net