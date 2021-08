Goldpreis: Strohfeuer nach ADP-Arbeitsmarktbericht

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Mit 330.000 neu geschaffenen Stellen wurden die Erwartungen der Analysten in Höhe von 695.000 eindeutig verfehlt. Nachdem die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen aber kurz nach dieser negativen Überraschung einen kräftigen Satz nach oben gemacht hatte, geriet das gelbe Edelmetall auch im Fahrwasser eines starken Dollars zusehends unter Druck. Am Nachmittag dürften die Akteure an den Goldmärkten erneut gespannt in Richtung US-Arbeitsmärkte blicken. Um 13.30 Uhr steht nämlich der Challengerbericht über Stellenstreichungen auf der Agenda, danach dürften dann um 14.30 Uhr wie gewohnt die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser gegenüber der Vorwoche von 400.000 auf 384.000 reduziert haben.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,80 auf 1.811,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Versuch einer Bodenbildung

Das am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA gemeldete unerwartete Lagerplus von 3,6 Millionen Barrel bei Rohöl brachte dessen Preis nicht unter Druck. Zum einen, weil sich die gelagerten Benzinmengen mit 5,3 Millionen deutlich stärker als erwartet reduziert haben und zum anderen, weil wachsende geopolitische Spannungen im Nahen und Mittleren Osten die Aussichten auf eine Lockerung der Restriktionen gegen den Iran unwahrscheinlicher gemacht haben. Begünstigt wurde die Erholungstendenz des Ölpreises aber auch durch die Prognose einer besonders sturmreichen Hurrikansaison mit drei bis fünf starken Wirbelstürmen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 68,22 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 70,41 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

