Goldpreis: Tag der Entscheidung

Diese soll um 20.00 Uhr veröffentlicht und in einer anschließenden Pressekonferenz näher erläutert werden. Erfahrungsgemäß wird der letzten Notenbank-Sitzung eines Jahres besondere Bedeutung beigemessen. So könnte zum Beispiel angekündigt werden, dass die Anleihekäufe schneller als erwartet beendet werden. Bislang stand der Zeitrahmen Mitte 2022 im Raum. Argumente für eine restriktivere Geldpolitik lieferten die am gestrigen Dienstag veröffentlichten Produzentenpreise für den Monat November. Diese fielen mit 9,6 Prozent p.a. höher als erwartet aus und markierten damit den höchsten Stand seit 2008. Neue Impulse könnte der Goldpreis aber auch am Nachmittag erhalten, wenn die US-Einzelhandelsumsätze sowie die Im- und Exportpreise veröffentlicht werden. Aktuell stellt sich die Frage, ob die seit über zwei Wochen zu beobachtende relativ lethargische Goldpreisentwicklung demnächst auslaufen wird.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 3,00 auf 1.769,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Angebotsüberhang befürchtet

Befürchtungen, dass im kommenden Jahr das Ölangebot die Nachfrage übertreffen könnte, haben dem fossilen Energieträger im frühen Mittwochshandel negative Vorzeichen beschert. Während die OPEC mit einer wachsenden Nachfrage rechnet, fiel die Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur eher negativ aus. Für die heutige Negativtendenz war aber auch der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute mitverantwortlich. Dieser wies mit 815.000 Barrel einen geringer als erwarteten Lagerrückgang aus. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,90 auf 69,83 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,77 auf 72,93 Dollar zurückfiel.





