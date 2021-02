Goldpreis: Talfahrt dank Billionen-Dollar-Rettungspaket gestoppt

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

In der vergangenen Woche hat die Anziehungskraft des Vermögensschutzes Gold spürbar gelitten. Robuste Aktien, haussierende Kryptowährungen, gestiegen US- Renditen und ein starker Dollar haben das Interesse an Gold abflauen lassen. Beim weltgrößten Gold-ETF gab es in der vergangenen Woche Abflüsse von 1.160,13 auf 1.156,51 Tonnen (minus 3,62 Tonnen) zu vermelden. Rückenwind erhielt das gelbe Edelmetall hingegen vom US-Arbeitsmarkt . Die Januar-Zahlen fielen in etwa wie erwartet aus, allerdings mussten die Dezember-Zahlen markant nach unten revidiert werden. Statt 140.000 Stellen sind mit 227.000 erheblich mehr Jobs vernichtet worden. In den kommenden Tagen dürften sich die Akteure an den Goldmärkten auch für die zur Veröffentlichung anstehenden Inflationszahlen aus China, Deutschland und den USA stark interessieren. Derzeit deutet einiges auf eine sich beschleunigende Geldentwertung hin - und dies dürfte sich tendenziell positiv auf den Goldpreis auswirken.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 1,80 auf 1.814,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Positiver Start in die neue Handelswoche

Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies positive Vorzeichen aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 295 auf 299 erhöht. Diese negative Meldung wurde an den Ölmärkten jedoch ignoriert. Stattdessen hofften die Marktakteure auf positive Nachfrageimpulse durch das US-Hilfspaket.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,58 auf 57,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,55 auf 59,89 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IPConcept, Stepan Kapl / Shutterstock.com