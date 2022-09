Goldpreis: Terminmarktprofis weiter in Verkaufslaune

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Obwohl sich die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) in der Woche zum 20. September von 463.700 auf 469.400 Futures (+1,2 Prozent) erhöht hat, war von guter Laune keine Spur. Sowohl große als auch kleine Terminspekulanten sind gegenüber der Vorwoche deutlich skeptischer geworden. So haben zum Beispiel Großspekulanten (Non-Commercials) ihre Long-Seite um 11.400 Kontrakte reduziert und zugleich ihr Short-Exposure um 20.200 Kontrakte ausgebaut. Dadurch hat sich deren Netto-Long-Position von 97.300 auf 65.700 Futures (-32,5 Prozent) reduziert und sank damit auf den niedrigsten Wert seit April 2019. Unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) war im selben Zeitraum ein Einbruch der Netto-Long-Position von 13.600 auf 9.700 Kontrakte (-28,7 Prozent) registriert worden.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 11,80 auf 1.643,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Jahrestief in Reichweite

Dem Ölpreis droht der vierte Monatsverlust in Folge. Seit seinem Hoch im Juni hat er bereits mehr als ein Drittel seines Werts verloren. Die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die für eine erfolgreiche Eindämmung der Inflation mittlerweile sogar eine Rezession in Kauf nehmen würde, war für die jüngste Talfahrt des fossilen Energieträgers hauptverantwortlich. Aus charttechnischer Sicht hat sich damit die Stimmung massiv eingetrübt. Viele technische Indikatoren stehen derzeit auf "Verkaufen". Auf der Charttechnik-Website Tradingview legen zum Beispiel von den insgesamt 26 erfassten Parametern gegenwärtig 16 das "Verkaufen", 10 das "Halten" und und kein einziger das "Kaufen" von Rohöl nahe.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,68 auf 78,06 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,71 auf 84,32 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, Eric Chiang/123rf