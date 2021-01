Goldpreis: Terminmarktprofis werden skeptischer

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

In der Woche zum 29. Dezember sind vor allem Großspekulanten (Non-Commercials) vorsichtiger geworden. Sie haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) innerhalb einer Woche von 278.200 auf 268.900 Kontrakte (-3,4 Prozent) zurückgefahren. Dies stellte den ersten Rückgang seit fünf Wochen dar. Bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) wuchs hingegen die Zuversicht. Deren Netto-Long-Position ist nämlich von 36.900 auf 38.400 (+4,1 Prozent) angestiegen. In den kommenden Handelstagen dürfte der Ausgang der heutigen Stichwahl in Georgia um zwei Senatoren-Posten für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Gewinnen die Demokraten beide Sitze, könnte US-Präsident Biden leichter regieren. Wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen wären dann leichter realisierbar.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 9.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 1,20 auf 1.945,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: In den Abwärtsmodus gewechselt

Auf die gestrige OPECplus-Konferenz reagierte der fossile Energieträger relativ negativ. Weil die Länder sich nicht auf ein Beibehalten der Kürzungen ab Februar einigen konnten, soll heute weiter verhandelt werden. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 9.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,18 auf 47,44 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,13 auf 50,96 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: IPConcept, Juri / Shutterstock.com