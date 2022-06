Goldpreis: Terminmarktprofis wieder in Verkaufslaune

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Nachgelassen hat auch das allgemeine Interesse an Gold -Futures, was sich an der rückläufigen Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) ablesen lässt. Diese fiel in der Woche zum 31. Mai von 530.100 auf 513.700 Futures (-3,1 Prozent) und markierte damit den niedrigsten Wert seit Anfang Februar. Während Großspekulanten (Non-Commercials) ihre Netto-Long-Position von 183.800 auf 172.600 Futures (-6,1 Prozent) zurückgefahren haben, war unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein Rückgang von 28.100 auf 27.500 Kontrakte (-2,1 Prozent) registriert worden. In die neue Handelswoche startete der Goldpreis mit einer stabilen Tendenz.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 0,30 auf 1.843,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Positiver Wochenauftakt

Der Ölpreis startete mit etwas höheren Notierungen in die neue Handelswoche. Für Kauflaune sorgte die Aussicht auf eine steigende Ölnachfrage in China, nachdem dort die lockdown-bedingten Reiserestriktionen gelockert wurden. Außerdem gehen die Marktakteure davon aus, dass sich die OPEC+-Staaten die für Juli und August beschlossene Erhöhung der Förderquoten als zu ambitioniert erweisen könnte. Zur Erinnerung: Mit einem Hochfahren um 648.000 Barrel pro Tag wurden die ursprünglichen Pläne um 50 Prozent übertroffen. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,74 auf 119,24 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,77 auf 120,28 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com