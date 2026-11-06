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Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis unter Druck: Ölpreisanstieg und US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Goldpreis unter Druck: Ölpreisanstieg und US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Der Goldpreis geriet im frühen Freitagshandel unter Druck, steuert aktuell aber dennoch auf den höchsten Wochengewinn seit Ende August zu.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
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Ölpreis (WTI)
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von Jörg Bernhard

Nach den US-Zwischenwahlen hatten ein schwächerer Dollar und sinkende Anleiherenditen das Edelmetall beflügelt. Die Aussicht auf eine Begrenzung der amerikanischen Staatsausgaben sowie Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Krieg sorgten zusätzlich für Optimismus. Belastend wirkte hingegen die jüngste Erholung der Ölpreise, die neue Inflationssorgen schürte und Erwartungen längerfristig hoher US-Leitzinsen verstärkte. Zudem führten kräftige Kursverluste bei Technologieaktien dazu, dass Anleger ihre Goldpositionen auflösten, um Liquidität zu beschaffen und Verluste an anderen Märkten auszugleichen. Dadurch wurde die traditionelle Funktion des Edelmetalls als sicherer Hafen vorübergehend beeinträchtigt. Neue Impulse erhoffen sich die Marktakteure nun vom US-Arbeitsmarktbericht (14.30 Uhr) und den Inflationsdaten in der kommenden Woche. Sie dürften entscheidende Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefern. Goldman Sachs reduzierte unterdessen aufgrund der restriktiveren Haltung der Fed seine Goldpreisprognose für das Jahresende von 4.650 auf 4.150 Dollar.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 57,80 auf 4.055,70 Dollar pro Feinunze.

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Rohöl: Erholungstendenz vor dem Wochenende

Die Ölpreise tendierten im frühen Freitagshandel weiter bergauf, steuerten aber dennoch auf deutliche Wochenverluste zu. Marktteilnehmer hoffen weiterhin darauf, dass die politischen Machtverschiebungen den Handlungsspielraum von Präsident Donald Trump einschränken und eine Deeskalation des Iran-Kriegs begünstigen. Allerdings rückten zuletzt erneut die Risiken für die Ölversorgung in den Vordergrund. Mehrere Angriffe auf Tanker im Persischen Golf und in der strategisch wichtigen Straße von Hormus verdeutlichten, dass die militärischen Spannungen trotz des Wahlausgangs anhalten. Die wichtige Schifffahrtsroute bleibt damit ein erheblicher Unsicherheitsfaktor für den internationalen Ölhandel. Die jüngste Gegenbewegung gilt teilweise als technische Erholung nach den kräftigen Verlusten. Solange eine nachhaltige Entspannung im Nahen Osten ausbleibt und die Sicherheit der Tankertransporte nicht gewährleistet ist, dürfte der Ölmarkt anfällig für starke Preisschwankungen bleiben.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,23 auf 91,75 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,68 auf 99,97 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com

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