Goldpreis: Unter wichtige Marke von 4.000 Dollar abgerutscht - Was das Edelmetall belastet

Goldpreis und Ölpreis

12.11.26 07:54 Uhr

Der Goldpreis hat im frühen Donnerstagshandel den dritten Handelstag in Folge nachgegeben und ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als einer Woche gefallen.

Belastend wirken vor allem überraschend hohe US-Inflationsdaten und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Mehrere Notenbankvertreter signalisierten zuletzt ihre Bereitschaft, die Geldpolitik bei Bedarf stärker zu straffen. An den Terminmärkten wird für Dezember inzwischen fest mit einer Zinserhöhung um mindestens 25 Basispunkte gerechnet. Auch ein größerer Zinsschritt gilt als möglich. Für März wird eine weitere Anhebung erwartet. Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen sind im Wochenverlauf bereits um 25 Basispunkte gestiegen, während der Dollar auf ein 19-Monats-Hoch kletterte. Beides belastet das unverzinste Edelmetall. Neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs dürften die am Freitag anstehenden US-Erzeugerpreise liefern. Laut einer von TradingEconomics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird für Oktober ein Anstieg von 6,3 auf 6,6 Prozent im Jahresvergleich prognostiziert. Kurzfristig bleiben die Risiken für Gold erhöht, während die mittelfristigen Aussichten weiterhin nicht grundsätzlich negativ beurteilt werden.

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Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 23,60 auf 3.976,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht im Minus

Die Ölpreise sind am Donnerstag deutlich gefallen, nachdem die Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Nahostkonflikts nachgelassen hatten. Gleichzeitig verstärkten steigende Fördermengen und wachsende US-Lagerbestände die Befürchtungen eines Überangebots. Hoffnung auf eine diplomatische Entspannung weckten die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi. Beide Seiten vereinbarten einen umfangreichen Gefangenenaustausch, blieben bei zentralen Streitpunkten jedoch uneinig. Auch im Konflikt zwischen den USA und dem Iran wird eine weitere militärische Eskalation derzeit als weniger wahrscheinlich eingeschätzt. Allerdings bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten rund um die Straße von Hormus.

Zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugt die steigende Ölförderung der OPEC+, die sich im Oktober wieder dem Niveau vor Beginn des Iran-Krieges näherte. Vor allem Saudi-Arabien erhöhte seine Produktion. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr) sorgen. Bei den gelagerten Ölmengen wird ein Rückgang um 1,1 Millionen Barrel erwartet.

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Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,10 auf 86,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,09 auf 92,67 Dollar zurückfiel.

von Jörg Bernhard, Redaktion Finanzen.net