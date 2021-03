Goldpreis: US-Inflationsdaten im Anmarsch

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am gestrigen Dienstag bescherten rückläufige US- Renditen und ein schwächelnder Dollar dem gelben Edelmetall einen Tagesgewinn von zwei Prozent und eine Rückkehr über die Marke von 1.700 Dollar. Im weiteren Tagesverlauf dürften sich die Akteure an den Goldmärkten für die Bekanntgabe der US-Teuerungsrate für den Monat Februar stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll es hier einen Anstieg von 1,4 auf 1,7 Prozent p.a. gegeben haben. Am frühen Morgen veröffentlichten bereits die Chinesen ihre Inflationsdaten. Statt einer von Analysten prognostizierten Rate von minus 0,4 Prozent war ein Wert von minus 0,2 Prozent p.a. gemeldet worden.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 4,40 auf 1.712,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rote Vorzeichen zur Wochenmitte

Der Ölpreis weist den dritten Tag in Folge negative Vorzeichen auf. Mitverantwortlich für diese Negativtendenz war der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute. Dieser wies nämlich ein Lagerplus von 12,8 Millionen Barrel aus und übertraf damit die Prognosen der Analysten in Höhe von 800.000 Barrel um ein Vielfaches. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,58 auf 63,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,71 auf 66,81 Dollar zurückfiel.





