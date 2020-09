Goldpreis: Verhaltener Wochenauftakt

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Positive Impulse für den Krisenschutz wie die leichte Dollarschwäche oder die steigenden Corona-Neuinfektionen schlugen sich bislang nicht in nennenswerten Goldkäufen nieder. Beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares gab es in der vergangenen Woche vor allem Abflüsse zu verzeichnen. Nachdem am Montag bei der gehaltenen Goldmenge noch ein Jahreshoch von 1.278,82 Tonnen gemeldet worden war, rutschte sie bis Freitag auf 1.266,84 Tonnen ab. Leichtes Kaufinteresse kam lediglich in Asien auf. Dort nutzten die Marktakteure den markanten Preisrutsch zum vorsichtigen Einstieg. Die beiden weltweit größten Nachfrageländer Indien und China galten schon immer als ausgesprochen preissensitiv, was man von den Investoren in Nordamerika und Europa eher nicht behaupten kann.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,10 auf 1.862,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Positive Vorzeichen vor dem Wochenende

Nach vier Monatsgewinnen in Folge droht dem Ölpreis (WTI) im September wieder ein Verlust. Bislang beläuft sich das Minus auf 6,4 Prozent (Brent: 6,2 Prozent). Gegenwärtig überwiegen an den Ölmärkten eindeutig die Belastungsfaktoren. Wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen drohen erneute Reisebeschränkungen und somit ein nachlassender Ölverbrauch. Außerdem erhöhen die OPEC-Staaten Libyen und Iran derzeit ihr Angebot. In dieses Negativbild passt auch der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten. Dieser wies nämlich bei der Anzahl der US-Öl-Bohranlagen ein Zuwachs von 179 auf 183 aus.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,36 auf 39,89 Dollar, während sein Pendant auf Brent lediglich um 0,38 auf 42,03 Dollar zurückfiel.







