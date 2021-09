Goldpreis: Versuch einer Bodenbildung

Von der Fed kamen am gestrigen Dienstag leicht widersprüchliche Signale. Während James Bullard (St. Louis Fed) relativ "falkenhaft" klang und aufgrund der erhöhten Inflation Zinserhöhungen ins Gespräch brachte, betonte Fed-Chef Jerome Powell beim Rechenschaftsbericht vor dem US-Senat, dass der US-Arbeitsmarkt von einer Vollbeschäftigung noch weit entfernt sei. Nach dem Kursrutsch unter die Marke von 1.750 Dollar scheint sich der Krisenschutz erst einmal an einer Bodenbildung zu versuchen. Erheblich ausgebremst wird das gelbe Edelmetall weiterhin vom starken Dollar und den anziehenden US- Renditen . Aus charttechnischer Sicht sollte die unterhalb von 1.700 Dollar verlaufende Unterstützungszone möglichst nicht nachhaltig verletzt werden.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,20 auf 1.739,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Technische Korrektur nach Rally

Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 4,1 Millionen Barrel aus und war damit mitverantwortlich für rückläufige Ölpreise. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die gelagerte Ölmenge um 1,4 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,30 auf 73,99 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,29 auf 77,06 Dollar zurückfiel.





