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Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis versucht sich an Bodenbildung: Goldbullen in Bedrängnis

22.06.26 09:06 Uhr
Gold stürzt ab: Fed schürt neue Zinssorgen | finanzen.net

Der Gold-Future startete mit leicht nachgebenden Notierungen in die neue Handelswoche, während am Spot-Markt ein markantes Plus registriert wurde.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.200,66 USD 44,10 USD 1,06%
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von Jörg Bernhard

Nach wie vor drücken Spekulationen über künftig höhere Zinsen infolge der restriktiven Signale der US-Notenbank Fed die Aussichten für das Edelmetall auf die Stimmung unter den Marktakteruren. Die starke Betonung der Inflation durch Fed-Chef Kevin Warsh auf der Pressekonferenz in der vergangenen Woche - ohne nähere Hinweise darauf, unter welchen Bedingungen auf eine Zinserhöhung verzichtet werden könnte - führte dazu, dass viele Investoren von einer baldigen Zinserhöhung ausgehen. Neun der insgesamt 19 Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Fed rechnen inzwischen damit, dass die Leitzinsen noch in diesem Jahr angehoben werden müssen. Laut dem CME FedWatch Tool sehen Händler derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember. Vor der jüngsten Fed-Sitzung hatte diese Wahrscheinlichkeit noch bei 61 Prozent gelegen.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.55 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 21,60 auf 4.224,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Ölpreis tendiert weiter bergab

Der Ölpreis gab im frühen Montagshandel nach, nachdem die Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz beendet worden waren. Teheran erklärte, Ausnahmeregelungen für Öl- und Petrochemieexporte erreicht zu haben, was die Sorgen über eine mögliche Angebotsknappheit auf den globalen Energiemärkten verringerte. Vor Beginn der Gespräche war die Zahl der Schiffe, die die Straße von Hormus passierten, am Sonntag laut Schifffahrtsdaten deutlich zurückgegangen. Hintergrund war die erneute Schließung der Wasserstraße durch den Iran, der Israel und den USA Verstöße gegen das vorläufige Friedensabkommen vorwarf. Zur Erinnerung: In der vergangenen Woche waren die Ölpreise um mehr als acht Prozent gefallen.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 8.55 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,55 auf 75,30 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,37 auf 79,01 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Worldpics / Shutterstock.com

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