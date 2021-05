Goldpreis: Vierter Wochengewinn in Folge möglich

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Zuletzt geriet der Aufwärtsdrang der Krisenwährung allerdings ins Stocken, weil Dollar und US- Renditen nach oben tendierten. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sorgen nun die für den Nachmittag anberaumten US-Inflationsdaten. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (14.30 Uhr) von 2,3 Prozent auf 3,0 Prozent p.a. gestiegen sein. Aus charttechnischer Sicht scheint der Krisenschutz mittlerweile aber überkauft zu sein. Darauf deutet mit 75 Prozent zumindest der Timingindikator Relative-Stärke-Index hin. Sobald er unter die Marke von 70 Prozent abrutscht, wäre dies als Verkaufssignal anzusehen.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 4,00 auf 1.894,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht erholt ins Wochenende

Besser als erwartete Daten vom US-Arbeitsmarkt haben dem fossilen Energieträger zu einer Erholungstendenz verholfen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen mit 406.000 auf den niedrigsten Wert seit Ausbruch der Pandemie. Am Montag beginnt in den USA mit dem US-Feiertag (Memorial Day) die Hauptreisezeit. Dank der wirtschaftlichen Erholung wird mit einer verstärkten Reisetätigkeit und somit mit einer robusten Ölnachfrage gerechnet. Am Abend wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten (19.00 Uhr) kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,17 auf 67,02 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 69,30 Dollar anzog.





