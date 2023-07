Goldpreis: Vor der EZB-Sitzung im Plus

Goldpreis und Ölpreis

Nach der gestrigen Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte zeigt sich der Goldpreis relativ stark - trotz dem Nicht-Ausschließen eines möglichen weiteren Zinsschritts nach oben im September.

von Jörg Bernhard



Für ein hohes Maß an Spannung sorgen nun folgende Termine. Zum einen wird die EZB aller Voraussicht nach am Nachmittag (14.15 Uhr) ebenfalls ein Anheben der Leitzinsen um 25 Basispunkte verkünden und danach in einer Pressekonferenz (14.45 Uhr) mögliche Hinweise für die weitere Geldpolitik liefern. Zum anderen stehen am Nachmittag wichtige US-Konjunkturindikatoren wie der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, das Wachstum der US-Wirtschaft sowie die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe zur Bekanntgabe an. Sollten diese überwiegend schwächer als erwartet ausfallen, würde dies dem Goldpreis eher helfen als schaden. Für zusätzliche Spannung sorgt aktuell aber auch die Charttechnik, schließlich befindet sich das gelbe Edelmetall aktuell auf Tuchfühlung mit der mittelfristigen 100-Tage-Linie.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.25 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 2,10 auf 1.965,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nach EIA-Update gefragt

Obwohl das am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA verkündete Lagerminus bei Rohöl mit 600.000 Barrel niedriger als erwartet ausgefallen war, kam an den Ölmärkten dennoch Kaufinteresse auf. Insbesondere die gesunkenen Ölmengen in Cushing (Oklahoma), dem Lieferpunkt für WTI-Futures, auf den niedrigsten Wert seit Mai weist auf eine angespannte Angebotslage hin. Diese Sorgen kompensieren derzeit die Befürchtungen einer nachlassenden Ölnachfrage, zumal sich mit Blick auf China die Einschätzung verstärkt, dass die chinesische Regierung der Wirtschaft des Landes helfen wird.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,49 auf 79,14 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,46 auf 82,79 Dollar zurückfiel.





