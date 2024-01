Goldpreis: Warten auf aktuelle Fed-Kommentare

Goldpreis und Ölpreis

Die jüngste Erholung des Goldpreises geriet im Zuge einer leichten Dollarstärke und höheren US-Renditen ins Stocken.

von Jörg Bernhard



Neue Handelsimpulse könnten die anstehenden Statements des US-Notenbankers Christopher Waller (15.00 Uhr) liefern. Während sich die EZB noch ziert, üppige Zinssenkungen in Aussicht zu stellen, gilt in den USA ein markanter Zinsrutsch bereits als ausgemachte Sache. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 86 Prozent an, dass die US-Leitzinsen bis Ende des Jahres zwischen 125 und 175 Basispunkte sinken werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Zinsschritt bereits im März erfolgen wird, beläuft sich auf fast 70 Prozent . Am morgigen Mittwoch dürften an den Goldmärkten aktuelle US-Einzelhandelsumsätze sowie die Im- und Exportpreise für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Außerdem stehen die Statements weiterer US-Notenbanker zur Bekanntgabe an.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 8.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich (gegenüber Freitag) der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 1,00 auf 2.052,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nachfragesorgen dominieren

Trotz kaltem Winterwetter und anhaltender geopolitischer Risiken sorgen sich die Akteure an den Ölmärkten derzeit mehr um die Nachfrage als um das Angebot. Insbesondere China gilt als Unsicherheitsfaktor. Am morgigen Mittwoch stehen dort wichtige Konjunkturindikatoren auf der Agenda. Laut von Trading Economics veröffentlichten Umfragen unter Analysten soll sich das chinesische BIP-Wachstum von 4,9 auf 5,3 Prozent p.a beschleunigt haben, während bei der Industrieproduktion wie im Vormonat ein Plus von 6,6 Prozent p.a. erwartet wird. Bei den chinesischen Einzelhandelsumsätzen droht hingegen eine Abschwächung von 10,1 auf 8,0 Prozent p.a. Wegen des gestrigen US-Feiertags wird das American Petroleum Institute seinen Wochenbericht erst am Mittwoch (nach US-Börsenschluss) veröffentlichen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Freitag) um 0,15 auf 72,53 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 78,25 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net