Goldpreis: Warten auf EZB-Sitzung und US-Konjunkturdaten

Goldpreis und Ölpreis

Im Vorfeld der Zinsentscheidung der EZB und der Bekanntgabe wichtiger US-Konjunkturindikatoren zeigt sich der Goldpreis relativ stark.

von Jörg Bernhard



Die Hoffnung auf Zinssenkungen hat zuletzt spürbar nachgelassen, was sich am FedWatch-Tool des US-Terminbörsenbetreibers CME Group sehr gut ablesen lässt. Nachdem vor einem Monat die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen im März noch auf 88 Prozent taxiert worden war, sank diese mittlerweile auf ungefähr 45 Prozent ab. Unter den US-Notenbankern herrscht mit Blick auf die Entwicklung der Inflation aktuell eine tendenziell vorsichtige Lageeinschätzung. Eine regelrechte Flut wichtiger US-Konjunkturindikatoren steht am Donnerstag zur Bekanntgabe an. Sollten sie überwiegend stärker als erwartet ausfallen, würde dies die Zinshoffnungen weiter abschwächen und den ersten Zinsschritt nach unten möglicherweise nach hinten verschieben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 9,80 auf 2.032,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API-Update am Abend

An den Ölmärkten sorgen sich die Akteure bei dem fossilen Energieträger weiterhin sowohl um das Angebot als auch um die Nachfrage. Im Ergebnis führt dies zu einer relativ lethargischen Seitwärtstendenz beim Ölpreis. Neue Impulse könnte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um drei Millionen Barrel reduziert haben. Aufgrund von kaltem Winterwetter in den USA gibt es derzeit vor allem in Nord-Dakota rückläufige Fördermengen zu beklagen. Dort sind nämlich wetterbedingt 20 Prozent der Förderanlagen außer Betrieb.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,24 auf 74,95 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,19 auf 80,25 Dollar anzog.





