Goldpreis: Warten auf Fed-Statements

Vom 22. April bis zur nächsten Fed-Sitzung am 3. Mai werden sich US-Notenbanker einer Schweigepflicht unterziehen und keine Statements über die weitere Zinspolitik abgeben. Aktuell gilt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte als relativ sicher, schließlich zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 87 Prozent für dieses Szenario an. Grundsätzlich scheint die Attraktivität eines Goldinvestments derzeit eher nachzulassen. Seit drei Tagen kann man nämlich beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares rückläufige Goldmengen registrieren. Am gestrigen Dienstag hat sich dessen gehaltene Goldmenge zum Beispiel von 927,72 auf 925,70 Tonnen reduziert und ist damit auf den niedrigsten Wert seit dem 27. März zurückgefallen. Angesichts der zahlreichen Krisenherde und ungelösten Probleme der globalen Finanzsysteme dürfte aber auf lange Sicht ein Goldinvestment eher an Zuspruch gewinnen als verlieren.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 2,30 auf 2.009,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabil dank robuster China-Daten

Nach dem gestrigen Preisrutsch um zwei Prozent verhalfen besser als erwartete Konjunkturdaten aus China dem fossilen Energieträger im frühen Mittwochshandel auf dem reduzierten Niveau zu einer Stabilisierung. Im ersten Quartal lag das chinesische BIP-Wachstum mit 4,5 Prozent um 0,5 Prozentpunkte über den Prognosen. Positiv überrascht haben auch die Einzelhandelsumsätze und die Arbeitslosenrate. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich in den USA die gelagerten um 2,46 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,13 auf 80,96 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,15 auf 84,91 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock, optimarc / Shutterstock.com