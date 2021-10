Goldpreis: Wichtige Notenbanksitzungen im Blick

Am Nachmittag dürften sich die Akteure an den Goldmärkten für den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (14.30 Uhr) stark interessieren. Sollte dieser von den Prognosen stark abweichen, dürfte sich dies auch auf den Goldpreis auswirken. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die Auftragsbestände im September gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent reduziert haben. Zur Erinnerung: Im August war noch ein Plus in Höhe von 1,8 Prozent gemeldet worden. Die gegenwärtig hohe Inflation sowie die drohende Stagflation dürften aber weiterhin das Abwärtspotenzial des gelben Edelmetalls limitieren. Ein generelles Schutzbedürfnis der Anleger dürfte sich auch im Falle eines Zurückfahrens der Anleihekäufe durch die Fed nicht in Luft auflösen. Gold ist und bleibt grundsätzlich ein "Must-have-Investment".Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,30 auf 1.788,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API-Wochenbericht enttäuscht

Weil der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein höher als erwartetes Lagerplus in Höhe von 2,3 Millionen Barrel sowie unerwartete Lagerzuwächse bei Benzin (plus 500.000 Barrel) und Destillaten (plus 1,0 Millionen Barrel) ausgewiesen hat, tendierte der Ölpreis im frühen Mittwochshandel leicht bergab. Sollte das für den Nachmittag anberaumte offizielle Update der US-Energiebehörde EIA diese Tendenz bestätigen, könnten beim fossilen Energieträger weitere Gewinnmitnahmen einsetzen. "Echtes Ungemach" droht dem Ölpreis aufgrund der grundsätzlich angespannten Versorgungslage und der bevorstehenden Wintermonate derzeit aber nicht.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,79 auf 83,86 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,60 auf 85,05 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com