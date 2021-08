Goldpreis: Wichtige US-Konjunkturindikatoren am Nachmittag

Dabei dürften sich die Akteure an den Goldmärkten vor allem für die anstehenden US-Einzelhandelsumsätze für den Monat Juli (14.30 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich gegenüber dem Vormonat ein Minus von 0,2 Prozent und auf Jahressicht ein Zuwachs von 11,5 Prozent eingestellt haben. Am Abend steht zudem eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der Agenda. Gegenwärtig haben die Sorgen hinsichtlich eines früher als erwarteten Zurückfahrens der Anleihekäufe aufgrund der wenig erfreulichen Entwicklung der Corona-Lage eher nachgelassen. Auch die Afghanistan-Krise dürfte dem Krisenschutz Gold zu leichtem Rückenwind verhelfen. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares gab es zum Wochenauftakt allerdings erneut Abflüsse zu vermelden. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich gegenüber Freitag von 1.021,79 auf 1.020,63 Tonnen auf das niedrigste Niveau seit über drei Monaten reduziert.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 0,80 auf 1.789,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Skeptische Marktstimmung

Obwohl die OPECplus-Staaten - im Gegensatz zur US-Regierung - derzeit keine Notwendigkeit für eine Erhöhung des globalen Ölangebots sehen, half dies dem fossilen Energieträger kaum. Die trüben wirtschaftlichen Perspektiven Chinas, wirken an den Ölmärkten gegenwärtig wie ein "Bremsklotz". Neben der ungewissen Entwicklung hinsichtlich Corona leidet die Wirtschaft auch unter den enormen Flutschäden, insbesondere in der Provinz Henan. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 67,36 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,04 auf 69,55 Dollar anzog.





