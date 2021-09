Goldpreis: Wichtige US-Konjunkturindikatoren am Nachmittag

Neben den für 14.30 Uhr anberaumten US-Einzelhandelsumsätzen und dem Konjunkturausblick der Philadelphia Fed dürften auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser gegenüber der Vorwoche von 310.000 auf 330.000 erhöht haben. Falls die Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen, könnte die Dringlichkeit eines baldigen Zurückfahrens der Anleihekäufe durch die Fed wieder etwas in den Hintergrund treten und den Goldpreis tendenziell stützen. Neue Meldungen von der "Inflationsfront" dürften die Investoren am morgigen Freitag stark interessieren. Dann erfahren sie nämlich, wie hoch in der Eurozone die Inflation für den Monat August ausgefallen ist. Laut Analystenprognose droht ein kräftiger Anstieg von 2,2 auf 3,0 Prozent p.a.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 7,60 auf 1.787,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht positive Vorzeichen

Auf den Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA reagierte der Ölpreis relativ "cool". Während bei Rohöl der Lagerrückgang mit 6,42 Millionen Barrel kräftiger als erwartet ausgefallen war, blieb das Minus bei den gelagerten Benzinmengen (1,86 Millionen Barrel) etwas hinter den Erwartungen zurück. Dies war vor allem auf die Nachwehen von Hurrikan "Ida" zurückzuführen, dessen Schäden in der Ölindustrie ausgesprochen heftig ausgefallen waren. Zur Wochenmitte waren immer noch 30 Prozent der im Golf von Mexiko angesiedelten US-Ölbohranlagen außer Betrieb.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,08 auf 72,69 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,11 auf 75,57 Dollar anzog.





