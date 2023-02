Goldpreis: Widerstandsfähig trotz erhöhter US-Inflation

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Die Angst, dass der Zinserhöhungszyklus der Fed länger als erwartet anhalten könnte und die Leitzinsen deshalb weiter nach oben tendieren, stärkte den Dollar und führte aufgrund der erhöhten Opportunitätskosten zu einem leicht rückläufigen Goldpreis. Die am gestrigen Dienstag geäußerten Statements von Lorie Logan (Präsidentin der Dallas Fed) fielen zudem ziemlich "falkenhaft" aus. Verglichen mit Großbritannien kann man die Inflation in den USA fast schon als niedrig bezeichnen. Auf der Insel stehen am Vormittag aktuelle Teuerungsraten zur Bekanntgabe an, die aller Voraussicht nach über zehn Prozent liegen dürften. Jenseits des Atlantiks dürfte hingegen die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze für Januar für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozent erhöht haben.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 11,30 auf 1.854,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wichtige Updates ante portas

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerplus in Höhe von 10,5 Millionen Barrel ausgewiesen hat und damit deutlich höher als erwartet ausgefallen war, reagierte der Ölpreis lediglich mit einem moderaten Preisrückgang. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Vormittag erfahren, wenn die Internationale Energieagentur (10.00 Uhr) ihr monatliches Update zur Entwicklung der globalen Ölmärkte kommunizieren wird. Am Nachmittag steht dann noch der Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) zur Bekanntgabe an.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,98 auf 78,08 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,97 auf 84,61 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bulent camci / Shutterstock.com, optimarc / Shutterstock.com