Goldpreis: Zum Wochenstart von Dreimonatstief erholt

Nachdem der Goldpreis in der vergangenen Woche rund zwei Prozent an Wert verloren hat und auf ein Dreimonatstief gefallen war, präsentierte er sich zum Wochenauftakt dank schwächerem Dollar leicht erholt.

von Jörg Bernhard



Nach wie vor wird der altbewährte Krisenschutz durch Zinssorgen stark ausgebremst. Vor dem Wochenende meinte die Präsidentin der San Francisco Fed Mary Daly, dass in diesem Jahr noch zwei Zinserhöhungen sinnvoll seien. In den kommenden Tagen dürften sich die Marktakteure unter anderem für aktuelle Inflationsdaten für den Monat Juni stark interessieren. So stehen zum Beispiel am Donnerstag die Teuerungsraten für Deutschland und einen Tag später die Inflationsraten für die Eurozone zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich der Kaufkraftverlust hier zu Lande von 6,1 auf 6,3 Prozent erhöht haben, während in der Eurozone ein Rückgang von 6,1 auf 5,6 Prozent p.a. erwartet wird.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis erholten Notierungen. Bis 7.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 4,80 auf 1.934,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichtes Plus zum Wochenstart

Nach dem abgebrochenen Putschversuch in Russland halten die Marktakteure aufgrund der gestiegenen politischen Unsicherheit einen Rückgang des russischen Ölangebots für möglich, was beim fossilen Energieträger zum Wochenstart zu einer leichten Erholung geführt hat. Aktuell drücken aber vor allem Rezessionssorgen auf die Stimmung an den Ölmärkten. Vor allem Chinas Wirtschaft entwickelt sich derzeit deutlich schwächer als erwartet. Weil das Land für einen großen Teil des globalen Nachfragewachstums verantwortlich ist, hat sich der Ölpreis im ersten Halbjahr bislang um zehn Prozent verbilligt.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,14 auf 69,30 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,15 auf 74,16 Dollar anzog.





