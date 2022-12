Goldpreis: Zur Wochenmitte schwächer

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Nachdem sich der Krisenschutz im vierten Quartal sein vorheriges Jahrestief um 200 Dollar übertroffen hat, fehlen ihm nun frische Impulse. Dies liegt vor allem daran, dass in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten zur Bekanntgabe anstehen und die Umsätze aufgrund des anstehenden Jahreswechsels relativ schwach ausfallen. Im kommenden Jahr dürften sich die Akteure an den Goldmärkten vor allem für die weitere Entwicklung der Zinsen stark interessieren, schließlich wirken steigende Anleiherenditen (-> Opportunitätskosten) beim Goldpreis wie ein "Bremsklotz". Als Argument kein Gold zu kaufen oder zu besitzen, sollten sie aber nicht interpretiert werden. Begründung: Steigende Zinsen dürften nämlich für viele Staaten, Unternehmen und Privathaushalte vor allem bedeuten, dass sich deren Schuldentragfähigkeit verschlechtert.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren höheren. Bis gegen 9.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 12,60 auf 1.810,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Unsicherheit über China

An den Ölmärkten herrscht ein hohes Maß an Verunsicherung. Hoffnung und Ängste hinsichtlich der wirtschaftlichen Zukunft Chinas wechseln sich in kurzen Abständen ab. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte am Abend der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um 1,6 Millionen Barrel reduziert haben, nachdem in der Vorwoche mit minus 5,9 Millionen Barrel ein deutlich stärkerer Rückgang gemeldet worden war.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 9.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,93 auf 78,60 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,76 auf 83,92 Dollar zurückfiel.





