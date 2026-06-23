DAX24.741 -0,6%Est506.221 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 +2,3%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.094 +0,1%Euro1,1352 -0,3%Öl76,04 -1,3%Gold4.077 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Techsektor bleint im Anlegerfokus: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisieren sich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung mit Milliarden-Rückkauf -- Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen. Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen.
Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Tiefster Stand seit zwei Wochen: Gold verliert weiter an Glanz

24.06.26 08:42 Uhr
Goldrutsch setzt sich fort - Märkte nervös vor Fed-Daten | finanzen.net

Der Goldpreis setzte seine Verluste im frühen Mittwochshandel fort und fiel auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Wochen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.077,27 USD -33,01 USD -0,80%
News
Ölpreis (Brent)
75,85 USD -1,15 USD -1,49%
News
Ölpreis (WTI)
71,87 USD -1,34 USD -1,83%
News

von Jörg Bernhard

Unter Druck geriet das gelbe Edelmetall durch einen weiter erstarkenden Dollar, da die Märkte zunehmend mit weiteren Zinserhöhungen in den USA rechnen. Gleichzeitig bewerteten Anleger widersprüchliche Signale rund um die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump behauptete am Dienstag, der Iran habe unbegrenzten Atominspektionen zugestimmt. Teheran wies diese Darstellung jedoch zurück und betonte, in den Verhandlungen keine derartige Zusage gemacht zu haben. Dies weckt Zweifel an der Stabilität des fragilen Friedensabkommens. Auch über die Details einer Vereinbarung, die dem Iran den Zugriff auf eingefrorene Vermögenswerte im Ausland ermöglichen soll, herrscht zwischen beiden Seiten Uneinigkeit. Seit Beginn des US-israelischen Kriegs gegen den Iran Ende Februar hat Gold über 20 Prozent an Wert verloren. Während zunächst Inflationssorgen dominierten, stehen inzwischen die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed im Vordergrund. Nun richtet sich der Blick der Anleger auf die am Donnerstag anstehenden Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (Personal Consumption Expenditures, PCE). Dieser Preisindex gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank und könnte wichtige Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs liefern.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 46,10 auf 4.103,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nahe am Viermonatstief

Der Ölpreis gab im frühen Mittwochshandel weiter nach und rutschte in die Nähe seines tiefsten Stands seit vier Monaten. Hintergrund sind Hinweise darauf, dass weitere im Persischen Golf festliegende Öltanker die Passage durch die Straße von Hormus wieder aufnehmen können. Die Zahl der Schiffspassagen ist in den vergangenen Tagen gestiegen, liegt aber weiterhin deutlich unter dem Niveau vor dem Krieg. Die Entscheidung Washingtons, Teheran nach ersten Friedensgesprächen eine 60-tägige Aussetzung bestimmter Sanktionen zu gewähren, führte ebenfalls zu rückläufigen Notierungen. Zudem hat sich die Sicherheitslage im Libanon zuletzt entspannt. Grundsätzlich bestehen aber weiterhin Zweifel an der Dauerhaftigkeit des Friedensabkommens. Unterdessen sanken laut Daten des American Petroleum Institute die US-Rohöllagerbestände in der Woche bis zum 19. Juni um 765.000 Barrel. Analysten hatten im Durchschnitt allerdings einen deutlich stärkeren Rückgang um etwa 3,9 Millionen Barrel erwartet.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,62 auf 72,59 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,64 auf 76,16 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: elen_studio / Shutterstock.com, farbled / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis