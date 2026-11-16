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Goldpreis unter Druck

Rückschlag am Goldmarkt: Goldpreis sinkt auf niedrigstes Niveau seit Oktober 2025

Rückschlag am Goldmarkt: Goldpreis sinkt auf niedrigstes Niveau seit Oktober 2025

Der Goldpreis steht nach dem Rückgang in der vergangenen Woche weiter unter Druck.

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Goldpreis
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Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) sank an der Börse in London am Montag im frühen Handel um bis zu 1,3 Prozent auf 3.832 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025. In der vergangenen Woche war der Goldpreis bereits um fast fünf Prozent gefallen.

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Grund für den Rückgang war die Sorge vor einer höheren Inflation und damit anziehenden Zinsen. Anders als festverzinsliche Wertpapiere wirft das Edelmetall keine Zinsen ab; deshalb ist die Erwartung einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember eine Bürde für den Goldpreis.

Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar Anfang des Jahres sank der Preis für eine Feinunze um fast ein Drittel. Im vergangenen Jahr war Gold wegen der vielen Krisen weltweit stark gefragt und verteuerte sich um fast zwei Drittel - und das, nachdem es bereits 2023 und 2024 kräftig zugelegt hatte. Trotz des Rückgangs seit dem Rekordhoch hat sich der Goldpreis auf Fünfjahressicht immer noch etwas mehr als verdoppelt.

/zb/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, Africa Studio / Shutterstock.com

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