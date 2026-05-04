Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Dienstagabend entwickeln
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
Werte in diesem Artikel
Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 0,79 Prozent auf 4.559,64 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.523,91 US-Dollar gestanden hatte.
In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Silberpreis um 0,60 Prozent auf 73,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 72,74 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 1.969,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.956,50 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Dienstagabend hinzu. Um 2,39 Prozent auf 1.501,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.466,50 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -3,74 Prozent auf 109,79 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 114,06 US-Dollar.
Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Dienstagabend nach. Um -4,01 Prozent auf 102,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 106,42 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 20:23 Uhr zieht der Baumwolle um 2,33 Prozent auf 0,82 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,81 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen kommt der Haferpreis kaum von der Stelle. Um 20:16 Uhr werden 3,42 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 1,21 Prozent auf 3,06 US-Dollar, nach 3,02 US-Dollar am Vortag.
Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,47 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,53 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,52 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 20:15 Uhr notiert der Maispreis -1,74 Prozent niedriger bei 4,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,74 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Mastrindpreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,37 Prozent auf 3,72 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,67 US-Dollar.
Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 1,67 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,73 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,58 Prozent.
Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,08 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,08 Prozent.
Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 322,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (320,70 US-Dollar).
Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,49 Prozent auf 0,78 US-Dollar, nach 0,78 US-Dollar am Vortag.
Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,52 Prozent auf 0,15 US-Dollar, nach 0,15 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -2,79 Prozent niedriger bei 2,79 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,87 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 1,42 Prozent auf 0,93 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,92 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben verstärkt sich der Milchpreis um 0,65 Prozent auf 17,05 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 16,94 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,98 Prozent auf 106,46 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 107,52 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 19:48 Uhr steht ein Plus von 0,87 Prozent auf 110,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 109,45 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis nordwärts. Um 20:15 Uhr steht ein Plus von 2,99 Prozent auf 11,71 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Reispreis-Kurs noch bei 11,37 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 0,61 Prozent auf 577,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 574,00 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Erdgaspreis - TTF um 5,18 Prozent auf 47,43 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 45,10 Euro.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com