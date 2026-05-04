Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Dienstagabend entwickeln

Rohstoff-Marktbericht

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 0,79 Prozent auf 4.559,64 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.523,91 US-Dollar gestanden hatte.

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In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Silberpreis um 0,60 Prozent auf 73,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 72,74 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 1.969,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.956,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Dienstagabend hinzu. Um 2,39 Prozent auf 1.501,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.466,50 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -3,74 Prozent auf 109,79 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 114,06 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Dienstagabend nach. Um -4,01 Prozent auf 102,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 106,42 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 20:23 Uhr zieht der Baumwolle um 2,33 Prozent auf 0,82 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Haferpreis kaum von der Stelle. Um 20:16 Uhr werden 3,42 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 1,21 Prozent auf 3,06 US-Dollar, nach 3,02 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,47 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,53 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,52 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 20:15 Uhr notiert der Maispreis -1,74 Prozent niedriger bei 4,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,74 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Mastrindpreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,37 Prozent auf 3,72 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,67 US-Dollar.

Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 1,67 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,73 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,58 Prozent.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,08 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,08 Prozent.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 322,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (320,70 US-Dollar).

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,49 Prozent auf 0,78 US-Dollar, nach 0,78 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,52 Prozent auf 0,15 US-Dollar, nach 0,15 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -2,79 Prozent niedriger bei 2,79 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,87 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 1,42 Prozent auf 0,93 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,92 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Milchpreis um 0,65 Prozent auf 17,05 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 16,94 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,98 Prozent auf 106,46 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 107,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 19:48 Uhr steht ein Plus von 0,87 Prozent auf 110,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 109,45 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis nordwärts. Um 20:15 Uhr steht ein Plus von 2,99 Prozent auf 11,71 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Reispreis-Kurs noch bei 11,37 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 0,61 Prozent auf 577,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 574,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - TTF um 5,18 Prozent auf 47,43 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 45,10 Euro.

Redaktion finanzen.net