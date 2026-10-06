Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Dienstagabend entwickeln

Rohstoffkurse aktuell

06.10.26 20:43 Uhr

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um 0,66 Prozent auf 4.167,38 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.139,89 US-Dollar.

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Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,64 Prozent auf 61,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 61,10 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,32 Prozent auf 1.712,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.717,50 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -0,17 Prozent auf 1.176,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.178,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 0,37 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr auf 100,69 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 100,32 US-Dollar lag.

Nach 89,43 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Dienstagabend um 0,23 Prozent auf 89,64 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,77 US-Dollar).

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 4,17 US-Dollar am Vortag auf 4,32 US-Dollar nach oben (+3,60Prozent).

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 4,07 Prozent auf 3,04 US-Dollar, nach 2,93 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,17 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,76 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 2,26 Prozent auf 5,09 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,97 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 1,98 Prozent auf 3,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,34 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Orangensaftpreis um 4,12 Prozent auf 1,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 1,87 Prozent auf 13,05 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 12,81 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 2,17 Prozent auf 353,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 345,90 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,91 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,43 Prozent auf 0,21 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,21 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend hinzu. Um 1,63 Prozent auf 3,12 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,07 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Zugewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 15,07 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 15,05 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,44 Prozent auf 120,73 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 120,20 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 0,68 Prozent auf 16,35 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 16,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 524,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 523,50 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - TTF hinzu. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 73,45 Euro am Vortag auf 75,30 Euro nach oben (+2,52Prozent).

Redaktion finanzen.net