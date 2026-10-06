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Rohstoffkurse aktuell

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Dienstagabend entwickeln

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Dienstagabend entwickeln

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,146.90 USD 28.90 USD 0.93 %
News
Baumwolle
0.77 USD 0.00 USD 0.45 %
News
Bleipreis
1,837.35 USD 8.00 USD 0.44 %
News
Dieselpreis Benzin
2.25 EUR -0.02 EUR -0.70 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
143.40 EUR 3.60 EUR 2.58 %
News
Erdgaspreis - TTF
75.30 EUR 1.85 EUR 2.52 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.13 USD 0.02 USD 0.58 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,141.04 USD -23.31 USD -0.56 %
News
Haferpreis
4.31 USD 0.01 USD 0.12 %
News
Heizölpreis
122.31 USD 1.59 USD 1.31 %
News
Holzpreis
525.00 USD 1.50 USD 0.29 %
News
Kaffeepreis
3.04 USD 0.12 USD 4.07 %
News
Kakaopreis
4,231.00 GBP -151.00 GBP -3.45 %
News
Kohlepreis
144.65 USD 0.80 USD 0.56 %
News
Kupferpreis
14,502.35 USD 73.50 USD 0.51 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD 0.04 USD 1.83 %
News
Mageres Schwein Preis
0.78 USD 0.00 USD 0.1 %
News
Maispreis
5.09 USD 0.01 USD 0.25 %
News
Mastrindpreis
3.41 USD 0.07 USD 1.99 %
News
Milchpreis
15.06 USD 0.01 USD 0.07 %
News
Naphthapreis (European)
860.91 USD 9.97 USD 1.17 %
News
Nickelpreis
15,529.00 USD 60.00 USD 0.39 %
News
Ölpreis (Brent)
101.46 USD 0.88 USD 0.87 %
News
Ölpreis (WTI)
90.19 USD 0.75 USD 0.84 %
News
Orangensaftpreis
1.50 USD 0.06 USD 4.12 %
News
Palladiumpreis
1,165.00 USD -10.50 USD -0.89 %
News
Palmölpreis
4,340.00 MYR -50.00 MYR -1.14 %
News
Platinpreis
1,701.50 USD -4.00 USD -0.23 %
News
Rapspreis
522.50 EUR -12.75 EUR -2.38 %
News
Reispreis
16.43 USD 0.08 USD 0.49 %
News
Silberpreis
60.80 USD -0.91 USD -1.47 %
News
Sojabohnenmehlpreis
355.00 USD 1.60 USD 0.45 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD -0.36 %
News
Sojabohnenpreis
13.09 USD 0.06 USD 0.44 %
News
Super Benzin
2.14 EUR -0.01 EUR -0.51 %
News
Weizenpreis
248.00 EUR 3.00 EUR 1.22 %
News
Zinkpreis
3,801.75 USD 27.90 USD 0.74 %
News
Zinnpreis
54,249.00 USD 50.00 USD 0.09 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD 0.43 %
News

Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um 0,66 Prozent auf 4.167,38 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.139,89 US-Dollar.

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Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,64 Prozent auf 61,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 61,10 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,32 Prozent auf 1.712,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.717,50 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -0,17 Prozent auf 1.176,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.178,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 0,37 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr auf 100,69 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 100,32 US-Dollar lag.

Nach 89,43 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Dienstagabend um 0,23 Prozent auf 89,64 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,77 US-Dollar).

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 4,17 US-Dollar am Vortag auf 4,32 US-Dollar nach oben (+3,60Prozent).

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 4,07 Prozent auf 3,04 US-Dollar, nach 2,93 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,17 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,76 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 2,26 Prozent auf 5,09 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,97 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 1,98 Prozent auf 3,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,34 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Orangensaftpreis um 4,12 Prozent auf 1,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 1,87 Prozent auf 13,05 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 12,81 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 2,17 Prozent auf 353,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 345,90 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,91 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,43 Prozent auf 0,21 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,21 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend hinzu. Um 1,63 Prozent auf 3,12 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,07 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Zugewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 15,07 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 15,05 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,44 Prozent auf 120,73 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 120,20 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 0,68 Prozent auf 16,35 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 16,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 524,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 523,50 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - TTF hinzu. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 73,45 Euro am Vortag auf 75,30 Euro nach oben (+2,52Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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