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Commodities im Fokus

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,062.85 USD 36.85 USD 1.22 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.19 %
News
Bleipreis
1,843.85 USD -1.15 USD -0.06 %
News
Dieselpreis Benzin
2.19 EUR -0.04 EUR -1.66 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.75 EUR 3.40 EUR 2.26 %
News
Erdgaspreis - TTF
93.07 EUR 6.64 EUR 7.68 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.35 USD 0.14 USD 4.23 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,883.20 USD -104.43 USD -2.62 %
News
Haferpreis
3.53 USD 0.02 USD 0.5 %
News
Heizölpreis
113.33 USD 2.11 USD 1.90 %
News
Holzpreis
491.50 USD -8.00 USD -1.60 %
News
Kaffeepreis
2.80 USD 0.11 USD 4.16 %
News
Kakaopreis
3,832.00 GBP 75.00 GBP 2 %
News
Kohlepreis
136.65 USD 0.50 USD 0.37 %
News
Kupferpreis
13,874.85 USD -117.15 USD -0.84 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.00 USD 0 %
News
Mageres Schwein Preis
0.55 USD -0.01 USD -1.56 %
News
Maispreis
4.42 USD -0.06 USD -1.28 %
News
Mastrindpreis
3.36 USD 0.03 USD 0.97 %
News
Milchpreis
17.67 USD -0.17 USD -0.95 %
News
Naphthapreis (European)
826.11 USD 10.75 USD 1.32 %
News
Nickelpreis
15,929.00 USD 56.50 USD 0.36 %
News
Ölpreis (Brent)
96.08 USD 3.32 USD 3.58 %
News
Ölpreis (WTI)
88.98 USD 2.45 USD 2.83 %
News
Orangensaftpreis
1.41 USD -0.05 USD -3.29 %
News
Palladiumpreis
1,000.50 USD -52.50 USD -4.99 %
News
Palmölpreis
4,180.00 MYR 24.00 MYR 0.58 %
News
Platinpreis
1,521.50 USD -17.00 USD -1.10 %
News
Rapspreis
540.00 EUR 10.50 EUR 1.98 %
News
Reispreis
18.29 USD 0.34 USD 1.87 %
News
Silberpreis
50.10 USD -1.73 USD -3.34 %
News
Sojabohnenmehlpreis
325.20 USD -4.50 USD -1.36 %
News
Sojabohnenölpreis
0.63 USD 0.00 USD -0.72 %
News
Sojabohnenpreis
12.27 USD -0.02 USD -0.16 %
News
Super Benzin
1.96 EUR -0.04 EUR -1.95 %
News
Weizenpreis
236.00 EUR 5.75 EUR 2.5 %
News
Zinkpreis
3,793.65 USD 25.65 USD 0.68 %
News
Zinnpreis
47,175.00 USD 831.50 USD 1.79 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -1.41 %
News

Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -2,63 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 3.882,85 US-Dollar, nach 3.987,63 US-Dollar am Vortag.

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Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -3,40 Prozent auf 50,07 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 51,83 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -1,23 Prozent auf 1.519,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.538,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:37 Uhr ab. Es geht -4,99 Prozent auf 1.000,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.053,00 US-Dollar stand.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 3,40 Prozent auf 95,91 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 92,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,85 Prozent auf 89,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 86,53 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,19 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 0,50 Prozent auf 3,53 US-Dollar, nach 3,51 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 4,16 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,80 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,69 US-Dollar lag.

Zudem bewegt sich der Lebendrindpreis seitwärts. Um 20:05 Uhr wurde ein Preis von 2,19 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Lebendrindpreis bei 2,19 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Maispreis um -1,28 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,48 US-Dollar.

Nach 3,33 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Donnerstagabend um 0,97 Prozent auf 3,36 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -3,29 Prozent auf 1,41 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,46 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 12,29 US-Dollar am Vortag auf 12,27 US-Dollar nach unten (--0,16 Prozent).

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -1,36 Prozent auf 325,20 US-Dollar, nach 329,70 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,63 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,64 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 19:05 Uhr gibt der Zuckerpreis um -1,41 Prozent auf 0,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,22 US-Dollar).

Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend nach. Um -1,56 Prozent auf 0,55 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,56 US-Dollar.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:27 Uhr ab. Es geht -0,95 Prozent auf 17,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,84 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 1,90 Prozent auf 113,33 US-Dollar, nach 111,22 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Zugewinne in Höhe von 1,87 Prozent auf 18,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 17,96 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -1,60 Prozent auf 491,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 499,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - TTF um 7,68 Prozent auf 93,07 Euro zu. Gestern war der Erdgaspreis - TTF noch 86,43 Euro wert.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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