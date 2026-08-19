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Commodities im Blick

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagmittag entwickeln

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagmittag entwickeln

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,211.35 USD -8.00 USD -0.25 %
News
Baumwolle
0.87 USD 0.00 USD -0.51 %
News
Bleipreis
1,825.85 USD -14.50 USD -0.79 %
News
Dieselpreis Benzin
2.29 EUR 0.02 EUR 0.75 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
113.85 EUR -0.15 EUR -0.13 %
News
Erdgaspreis - TTF
63.46 EUR -0.51 EUR -0.79 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.76 USD -0.06 USD -2.1 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,483.41 USD -39.40 USD -0.87 %
News
Haferpreis
3.30 USD -0.02 USD -0.6 %
News
Heizölpreis
118.08 USD 0.53 USD 0.45 %
News
Holzpreis
580.00 USD -1.00 USD -0.17 %
News
Kaffeepreis
3.58 USD -0.01 USD -0.35 %
News
Kakaopreis
4,265.00 GBP -3.00 GBP -0.07 %
News
Kohlepreis
124.00 USD 1.00 USD 0.81 %
News
Kupferpreis
14,178.85 USD -155.30 USD -1.08 %
News
Lebendrindpreis
2.23 USD -0.01 USD -0.66 %
News
Mageres Schwein Preis
0.82 USD 0.01 USD 0.96 %
News
Maispreis
4.77 USD 0.04 USD 0.79 %
News
Mastrindpreis
3.37 USD -0.02 USD -0.7 %
News
Milchpreis
16.65 USD 0.15 USD 0.91 %
News
Naphthapreis (European)
752.47 USD 0.80 USD 0.11 %
News
Nickelpreis
16,684.00 USD -50.00 USD -0.3 %
News
Ölpreis (Brent)
94.00 USD 2.38 USD 2.6 %
News
Ölpreis (WTI)
86.93 USD 1.10 USD 1.28 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD 0.00 USD 0.14 %
News
Palladiumpreis
1,333.00 USD -4.00 USD -0.3 %
News
Palmölpreis
4,653.00 MYR 36.00 MYR 0.78 %
News
Platinpreis
1,814.50 USD 6.00 USD 0.33 %
News
Rapspreis
550.75 EUR 6.00 EUR 1.1 %
News
Reispreis
14.22 USD -0.02 USD -0.14 %
News
Silberpreis
66.62 USD -0.32 USD -0.48 %
News
Sojabohnenmehlpreis
320.10 USD 1.20 USD 0.38 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD 0.00 USD 0.69 %
News
Sojabohnenpreis
12.25 USD 0.03 USD 0.25 %
News
Super Benzin
2.19 EUR 0.01 EUR 0.37 %
News
Weizenpreis
227.00 EUR 5.00 EUR 2.25 %
News
Zinkpreis
3,749.90 USD -44.45 USD -1.17 %
News
Zinnpreis
54,351.00 USD -1,175.00 USD -2.12 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.85 %
News

Der Goldpreis wertet am Donnerstagmittag um -0,79 Prozent auf 4.486,96 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.522,81 US-Dollar.

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Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,25 Prozent auf 66,77 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 66,94 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.808,50 US-Dollar) geht es um 0,66 Prozent auf 1.820,50 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 13:12 Uhr zieht der Palladiumpreis um 0,07 Prozent auf 1.338,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.337,00 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 2,50 Prozent auf 93,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 91,62 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 1,22 Prozent stärker bei 86,88 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 85,83 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,87 US-Dollar) geht es um -0,51 Prozent auf 0,87 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,32 US-Dollar) geht es um -0,60 Prozent auf 3,30 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 3,57 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,60 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,78 Prozent.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 4.268,00 Britische Pfund am Vortag auf 4.267,00 Britische Pfund nach unten (--0,02 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,90 Prozent auf 4,77 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,73 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,20 Prozent auf 12,25 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,22 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,47 Prozent auf 320,40 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 318,90 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,69 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,70 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,85 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,27 Prozent auf 2,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,81 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 12:51 Uhr notiert der Milchpreis 0,91 Prozent stärker bei 16,65 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 16,50 US-Dollar.

Nach 117,56 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Donnerstagmittag um 0,45 Prozent auf 118,08 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Kohlepreis um 11:38 Uhr auf. Es geht 0,81 Prozent auf 124,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 123,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis bergab. Um 13:00 Uhr steht ein Minus von -0,17 Prozent auf 580,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Holzpreis noch bei 581,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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