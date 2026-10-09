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Gold & Co. unter der Lupe

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,068.60 USD -44.40 USD -1.43 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.04 USD 5.68 %
News
Bleipreis
1,832.85 USD -11.55 USD -0.63 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR 0.02 EUR 0.85 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
148.51 EUR 4.01 EUR 2.78 %
News
Erdgaspreis - TTF
81.72 EUR 2.93 EUR 3.72 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.20 USD 0.04 USD 1.14 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,199.29 USD 64.36 USD 1.56 %
News
Haferpreis
4.20 USD -0.14 USD -3.11 %
News
Heizölpreis
123.10 USD -5.81 USD -4.51 %
News
Holzpreis
534.00 USD 15.50 USD 2.99 %
News
Kaffeepreis
2.87 USD -0.02 USD -0.73 %
News
Kakaopreis
4,246.00 GBP 13.00 GBP 0.31 %
News
Kohlepreis
143.40 USD -1.15 USD -0.8 %
News
Kupferpreis
14,526.00 USD 17.15 USD 0.12 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.03 USD 1.23 %
News
Mageres Schwein Preis
0.75 USD -0.01 USD -0.89 %
News
Maispreis
4.81 USD -0.20 USD -3.95 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.06 USD 1.74 %
News
Milchpreis
14.97 USD -0.05 USD -0.33 %
News
Naphthapreis (European)
898.62 USD 31.45 USD 3.63 %
News
Nickelpreis
15,414.00 USD -226.00 USD -1.45 %
News
Ölpreis (Brent)
104.00 USD -0.28 USD -0.27 %
News
Ölpreis (WTI)
91.02 USD -0.47 USD -0.51 %
News
Orangensaftpreis
1.49 USD -0.01 USD -0.83 %
News
Palladiumpreis
1,153.00 USD 26.50 USD 2.35 %
News
Palmölpreis
4,362.00 MYR -86.00 MYR -1.93 %
News
Platinpreis
1,697.50 USD 59.50 USD 3.63 %
News
Rapspreis
513.75 EUR 8.00 EUR 1.58 %
News
Reispreis
16.97 USD 0.12 USD 0.71 %
News
Silberpreis
60.98 USD 1.60 USD 2.69 %
News
Sojabohnenmehlpreis
368.70 USD 8.00 USD 2.22 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0.15 %
News
Sojabohnenpreis
12.92 USD 0.05 USD 0.37 %
News
Super Benzin
2.15 EUR 0.01 EUR 0.61 %
News
Weizenpreis
244.25 EUR 0.25 EUR 0.1 %
News
Zinkpreis
3,780.85 USD 28.85 USD 0.77 %
News
Zinnpreis
52,999.00 USD -952.00 USD -1.76 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD 0.5 %
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.194,55 US-Dollar und damit 1,44 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.134,93 US-Dollar.

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In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 2,51 Prozent auf 60,87 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 59,38 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 3,27 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:39 Uhr auf 1.691,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.638,00 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 2,13 Prozent auf 1.150,50 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.126,50 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 104,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (104,28 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,46 Prozent.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,09 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf 91,57 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 91,49 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 5,68 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.

Daneben sinkt der Haferpreis um -3,11 Prozent auf 4,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,34 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis -0,73 Prozent niedriger bei 2,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,89 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Lebendrindpreis um 1,23 Prozent auf 2,25 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,22 US-Dollar.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -3,95 Prozent auf 4,81 US-Dollar, nach 5,00 US-Dollar am Vortag.

Nach 3,38 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Freitagabend um 1,74 Prozent auf 3,44 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -0,83 Prozent auf 1,49 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,37 Prozent stärker bei 12,92 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 12,88 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergauf. Der Sojabohnenmehlpreis steigt 2,22 Prozent auf 368,70 US-Dollar, nach 360,70 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,15 Prozent auf 0,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,50 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,20 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,48 Prozent auf 3,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -0,89 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,76 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,40 Prozent auf 14,96 US-Dollar, nach 15,02 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -2,87 Prozent auf 125,22 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 128,92 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 0,71 Prozent auf 16,97 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 16,85 US-Dollar.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:30 Uhr auf. Es geht 2,99 Prozent auf 534,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 518,50 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - TTF um 3,72 Prozent auf 81,72 Euro zu. Gestern war der Erdgaspreis - TTF noch 78,79 Euro wert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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