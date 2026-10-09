Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.194,55 US-Dollar und damit 1,44 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.134,93 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 2,51 Prozent auf 60,87 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 59,38 US-Dollar.
Zudem steigt der Platinpreis. Um 3,27 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:39 Uhr auf 1.691,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.638,00 US-Dollar lag.
Währenddessen legt der Palladiumpreis um 2,13 Prozent auf 1.150,50 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.126,50 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 104,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (104,28 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,46 Prozent.
Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,09 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf 91,57 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 91,49 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 5,68 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.
Daneben sinkt der Haferpreis um -3,11 Prozent auf 4,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,34 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis -0,73 Prozent niedriger bei 2,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,89 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Lebendrindpreis um 1,23 Prozent auf 2,25 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,22 US-Dollar.
Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -3,95 Prozent auf 4,81 US-Dollar, nach 5,00 US-Dollar am Vortag.
Nach 3,38 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Freitagabend um 1,74 Prozent auf 3,44 US-Dollar gestiegen.
Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -0,83 Prozent auf 1,49 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,50 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,37 Prozent stärker bei 12,92 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 12,88 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergauf. Der Sojabohnenmehlpreis steigt 2,22 Prozent auf 368,70 US-Dollar, nach 360,70 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,15 Prozent auf 0,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,68 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,50 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,20 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,48 Prozent auf 3,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,17 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -0,89 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,76 US-Dollar an der Tafel.
Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,40 Prozent auf 14,96 US-Dollar, nach 15,02 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -2,87 Prozent auf 125,22 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 128,92 US-Dollar gemeldet wurde.
Indessen verstärkt sich der Reispreis um 0,71 Prozent auf 16,97 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 16,85 US-Dollar.
Daneben wertet der Holzpreis um 20:30 Uhr auf. Es geht 2,99 Prozent auf 534,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 518,50 US-Dollar stand.
Währenddessen legt der Erdgaspreis - TTF um 3,72 Prozent auf 81,72 Euro zu. Gestern war der Erdgaspreis - TTF noch 78,79 Euro wert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aluminiumpreis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aluminiumpreis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com