Rohstoffpreise aktuell

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagmittag entwickeln

26.12.25 13:17 Uhr
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagmittag entwickeln | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,66 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.509,20 US-Dollar, nach 4.479,63 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 74,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (71,97 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 6,31 Prozent auf 2.374,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 2.233,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Palladiumpreis um 6,38 Prozent auf 1.826,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.717,00 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 0,05 Prozent auf 62,31 US-Dollar, nach 62,24 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 58,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (58,35 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,10 Prozent.

Daneben sinkt der Haferpreis um -0,16 Prozent auf 3,04 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,04 US-Dollar.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,51 US-Dollar am Vortag auf 4,51 US-Dollar nach unten (--0,11 Prozent).

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,16 Prozent auf 10,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 10,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 1,49 Prozent auf 4,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,24 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,46 Prozent auf 56,80 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 57,06 US-Dollar.

Währenddessen legt der Reispreis um 0,10 Prozent auf 9,93 US-Dollar zu. Gestern war der Reispreis noch 9,92 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Holzpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 550,50 US-Dollar lag, wird der Holzpreis um 13:00 Uhr auf 550,50 US-Dollar beziffert.

