Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagmittag entwickeln

Rohstoffpreise aktuell

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,66 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.509,20 US-Dollar, nach 4.479,63 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 74,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (71,97 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 6,31 Prozent auf 2.374,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 2.233,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Palladiumpreis um 6,38 Prozent auf 1.826,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.717,00 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 0,05 Prozent auf 62,31 US-Dollar, nach 62,24 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 58,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (58,35 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,10 Prozent.

Daneben sinkt der Haferpreis um -0,16 Prozent auf 3,04 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,04 US-Dollar.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,51 US-Dollar am Vortag auf 4,51 US-Dollar nach unten (--0,11 Prozent).

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,16 Prozent auf 10,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 10,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 1,49 Prozent auf 4,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,24 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,46 Prozent auf 56,80 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 57,06 US-Dollar.

Währenddessen legt der Reispreis um 0,10 Prozent auf 9,93 US-Dollar zu. Gestern war der Reispreis noch 9,92 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Holzpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 550,50 US-Dollar lag, wird der Holzpreis um 13:00 Uhr auf 550,50 US-Dollar beziffert.

