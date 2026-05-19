Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Mittwochabend entwickeln
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis wertet am Mittwochabend um 1,35 Prozent auf 4.542,99 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.482,48 US-Dollar.
Währenddessen legt der Silberpreis um 3,40 Prozent auf 76,36 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 73,85 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.941,00 US-Dollar) geht es um 1,03 Prozent auf 1.961,00 US-Dollar nach oben.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:37 Uhr zieht der Palladiumpreis um 1,51 Prozent auf 1.378,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.358,00 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -5,46 Prozent auf 104,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 110,92 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -6,07 Prozent niedriger bei 97,83 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 104,15 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,82 US-Dollar) geht es um -0,89 Prozent auf 0,82 US-Dollar nach unten.
Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,81 US-Dollar) geht es um -4,53 Prozent auf 3,63 US-Dollar nach unten.
Derweil notiert der Kaffeepreis bei 2,68 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,70 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,68 Prozent.
Indes gibt der Lebendrindpreis nach. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,55 US-Dollar am Vortag auf 2,53 US-Dollar nach unten (--0,54 Prozent).
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -2,00 Prozent auf 4,66 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,75 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,33 Prozent auf 3,71 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,70 US-Dollar.
Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 1,82 Prozent auf 1,57 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 1,54 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,85 Prozent auf 11,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,10 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,51 Prozent auf 330,60 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 332,30 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -1,02 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,75 US-Dollar an der Tafel.
Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 19:04 Uhr notiert der Zuckerpreis -1,87 Prozent niedriger bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.
Nach 3,11 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochabend um -1,77 Prozent auf 3,06 US-Dollar gesunken.
Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,74 Prozent auf 0,97 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,98 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:10 Uhr steht ein Minus von -0,06 Prozent auf 16,93 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 16,94 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Heizölpreis um -5,53 Prozent auf 103,82 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 109,90 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 112,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 112,45 US-Dollar.
Derweil geht es für den Reispreis südwärts. Der Reispreis sinkt -0,35 Prozent auf 12,93 US-Dollar, nach 12,97 US-Dollar am Vortag.
Indes gibt der Holzpreis nach. Für den Holzpreis geht es nach 595,00 US-Dollar am Vortag auf 590,00 US-Dollar nach unten (--0,84 Prozent).
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Sinkflug. Um 18:58 Uhr gibt der Erdgaspreis - TTF um -6,35 Prozent auf 49,45 Euro ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 52,80 Euro gemeldet wurde.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com