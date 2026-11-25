Commodities im Blick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis wertet am Mittwochmittag um -1,33 Prozent auf 3.509,21 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.556,37 US-Dollar.

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Währenddessen verliert der Silberpreis um -3,34 Prozent auf 39,65 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 41,02 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.272,00 US-Dollar) geht es um -2,28 Prozent auf 1.243,00 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Palladiumpreis um -2,14 Prozent auf 847,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 865,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 91,54 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 91,40 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 13:14 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 0,11 Prozent stärker bei 82,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 82,05 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar) geht es um -2,07 Prozent auf 0,77 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,69 US-Dollar) geht es um -1,32 Prozent auf 2,65 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Kakaopreis bei 3.921,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (4.008,00 Britische Pfund) ist das ein Abschlag von -2,17 Prozent.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,34 US-Dollar am Vortag auf 4,33 US-Dollar nach unten (--0,29 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,93 Prozent auf 12,23 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 12,34 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,48 Prozent auf 351,30 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 353,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -1,00 Prozent auf 0,58 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Zuckerpreis um 2,49 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,42 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 12:31 Uhr fällt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,74 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:12 Uhr notiert der Heizölpreis -0,54 Prozent niedriger bei 97,22 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 97,74 US-Dollar.

Nach 547,00 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Mittwochmittag um -2,65 Prozent auf 532,50 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net