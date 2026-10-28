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Rohstoffkurse im Fokus

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Mittwochvormittag entwickeln

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Mittwochvormittag entwickeln

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,085.14 USD 59.14 USD 1.95 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Bleipreis
1,899.85 USD 1.00 USD 0.05 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR 0.17 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
164.75 EUR -2.25 EUR -1.35 %
News
Erdgaspreis - TTF
97.55 EUR -0.16 EUR -0.16 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.72 USD 0.03 USD 0.96 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,052.11 USD -11.67 USD -0.29 %
News
Haferpreis
3.53 USD -0.02 USD -0.42 %
News
Heizölpreis
125.48 USD -0.79 USD -0.63 %
News
Holzpreis
507.50 USD -8.00 USD -1.55 %
News
Kaffeepreis
2.91 USD -0.02 USD -0.82 %
News
Kakaopreis
4,250.00 GBP 90.00 GBP 2.16 %
News
Kohlepreis
145.85 USD -0.40 USD -0.27 %
News
Kupferpreis
14,624.90 USD 126.05 USD 0.87 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.00 USD 0.01 %
News
Mageres Schwein Preis
0.62 USD -0.03 USD -4.1 %
News
Maispreis
4.50 USD 0.01 USD 0.17 %
News
Mastrindpreis
3.53 USD 0.03 USD 0.83 %
News
Milchpreis
15.24 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
922.30 USD -2.12 USD -0.23 %
News
Nickelpreis
15,434.00 USD -100.00 USD -0.64 %
News
Ölpreis (Brent)
115.27 USD 1.39 USD 1.22 %
News
Ölpreis (WTI)
102.14 USD 2.24 USD 2.24 %
News
Orangensaftpreis
1.38 USD 0.03 USD 1.84 %
News
Palladiumpreis
1,022.50 USD -14.50 USD -1.4 %
News
Palmölpreis
4,463.00 MYR -96.00 MYR -2.11 %
News
Platinpreis
1,542.50 USD -1.00 USD -0.06 %
News
Rapspreis
511.00 EUR -14.50 EUR -2.76 %
News
Reispreis
17.39 USD 0.10 USD 0.55 %
News
Silberpreis
53.93 USD -0.54 USD -0.99 %
News
Sojabohnenmehlpreis
335.10 USD 0.50 USD 0.15 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD 0.00 USD -0.51 %
News
Sojabohnenpreis
12.34 USD 0.05 USD 0.39 %
News
Super Benzin
2.10 EUR -0.01 EUR -0.57 %
News
Weizenpreis
228.50 EUR 2.25 EUR 0.99 %
News
Zinkpreis
3,926.85 USD 28.00 USD 0.72 %
News
Zinnpreis
51,250.00 USD 349.00 USD 0.69 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD 0.57 %
News

Der Goldpreis wertet am Mittwochvormittag um -0,33 Prozent auf 4.050,44 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.063,78 US-Dollar.

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Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,99 Prozent auf 53,93 US-Dollar, nach 54,47 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -0,55 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 10:09 Uhr auf 1.535,00 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.543,50 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 10:05 Uhr notiert der Palladiumpreis -1,25 Prozent niedriger bei 1.024,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.037,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 1,45 Prozent auf 115,53 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 113,88 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,77 Prozent auf 101,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 99,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Haferpreis um -0,42 Prozent auf 3,53 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,54 US-Dollar.

Nach 4,49 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Mittwochvormittag um 0,11 Prozent auf 4,49 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,29 US-Dollar) geht es um 0,20 Prozent auf 12,32 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,06 Prozent auf 334,80 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 334,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,60 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,52 Prozent auf 0,19 US-Dollar, nach 0,19 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,70 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,26 Prozent auf 124,69 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 126,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 09:35 Uhr fällt der Kohlepreis um -0,10 Prozent auf 146,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 146,25 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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