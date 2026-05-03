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Rohstoff-Marktbericht

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln

04.05.26 13:17 Uhr
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.513,14 USD 37,62 USD 1,08%
News
Baumwolle
0,81 USD -0,01 USD -1,62%
News
Bleipreis
1.943,85 USD 6,75 USD 0,35%
News
Dieselpreis Benzin
2,09 EUR 0,01 EUR 0,58%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,10 EUR 0,05 EUR 0,05%
News
Erdgaspreis - TTF
45,10 EUR -0,60 EUR -1,30%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,81 USD 0,03 USD 1,12%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.564,34 USD -48,92 USD -1,06%
News
Haferpreis
3,35 USD 0,01 USD 0,15%
News
Heizölpreis
105,14 USD 0,79 USD 0,76%
News
Holzpreis
573,00 USD 2,00 USD 0,35%
News
Kaffeepreis
3,02 USD 0,01 USD 0,20%
News
Kakaopreis
2.642,00 GBP 4,00 GBP 0,15%
News
Kohlepreis
109,25 USD 1,80 USD 1,68%
News
Kupferpreis
12.892,50 USD -122,90 USD -0,94%
News
Lebendrindpreis
2,53 USD -0,05 USD -2,12%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD -0,01 USD -0,67%
News
Maispreis
4,71 USD 0,03 USD 0,64%
News
Mastrindpreis
3,71 USD -0,02 USD -0,63%
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Milchpreis
17,12 USD 0,04 USD 0,23%
News
Naphthapreis (European)
954,08 USD 17,85 USD 1,91%
News
Nickelpreis
19.180,00 USD -80,00 USD -0,42%
News
Ölpreis (Brent)
111,70 USD 2,50 USD 2,29%
News
Ölpreis (WTI)
105,30 USD 3,36 USD 3,30%
News
Orangensaftpreis
1,66 USD -0,01 USD -0,57%
News
Palladiumpreis
1.474,00 USD -59,00 USD -3,85%
News
Palmölpreis
4.503,00 MYR 4,00 MYR 0,09%
News
Platinpreis
1.950,00 USD -45,50 USD -2,28%
News
Rapspreis
526,75 EUR -69,75 EUR -11,69%
News
Reispreis
10,77 USD -0,11 USD -1,01%
News
Silberpreis
73,39 USD -2,03 USD -2,69%
News
Sojabohnenmehlpreis
320,80 USD USD
News
Sojabohnenölpreis
0,76 USD USD -0,33%
News
Sojabohnenpreis
11,96 USD 0,08 USD 0,65%
News
Super Benzin
2,01 EUR 0,02 EUR 0,85%
News
Weizenpreis
191,00 EUR -3,25 EUR -1,67%
News
Zinkpreis
3.348,00 USD -14,00 USD -0,42%
News
Zinnpreis
49.174,00 USD -374,50 USD -0,76%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 2,67%
News

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.565,32 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 13:13 Uhr um -1,04 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.613,26 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -2,61 Prozent auf 73,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 75,42 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis -2,13 Prozent niedriger bei 1.953,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.995,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.533,00 US-Dollar) geht es um -3,82 Prozent auf 1.474,50 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,77 Prozent auf 112,23 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 109,20 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:14 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 3,35 Prozent auf 105,36 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 101,94 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -1,58 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,82 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 12:22 Uhr steigt der Maispreis um 0,64 Prozent auf 4,71 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,68 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Sojabohnenmehlpreis kaum von der Stelle. Um 12:15 Uhr werden 320,80 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag hinzu. Um 1,04 Prozent auf 2,81 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,78 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 105,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,35 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 12:40 Uhr zieht der Kohlepreis um 1,68 Prozent auf 109,25 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 107,45 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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