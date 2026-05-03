Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln

Rohstoff-Marktbericht

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.565,32 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 13:13 Uhr um -1,04 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.613,26 US-Dollar stand.

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Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -2,61 Prozent auf 73,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 75,42 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis -2,13 Prozent niedriger bei 1.953,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.995,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.533,00 US-Dollar) geht es um -3,82 Prozent auf 1.474,50 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,77 Prozent auf 112,23 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 109,20 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:14 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 3,35 Prozent auf 105,36 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 101,94 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -1,58 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,82 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 12:22 Uhr steigt der Maispreis um 0,64 Prozent auf 4,71 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,68 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Sojabohnenmehlpreis kaum von der Stelle. Um 12:15 Uhr werden 320,80 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag hinzu. Um 1,04 Prozent auf 2,81 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,78 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 105,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,35 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 12:40 Uhr zieht der Kohlepreis um 1,68 Prozent auf 109,25 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 107,45 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net