Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
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Am Mittag verbilligt sich der Goldpreis um -1,14 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.064,41 US-Dollar, nach 4.111,45 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -2,32 Prozent auf 58,48 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 59,87 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.624,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.634,00 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -1,25 Prozent auf 1.265,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.281,50 US-Dollar.
Nach 76,01 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagmittag um 3,39 Prozent auf 78,59 US-Dollar gestiegen.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 3,49 Prozent auf 73,90 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 71,41 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Haferpreis um -4,32 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,01 US-Dollar.
Daneben sinkt der Kaffeepreis um -2,33 Prozent auf 3,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,43 US-Dollar.
Mit dem Kakaopreis geht es indes nach unten. Der Kakaopreis gibt -9,23 Prozent auf 4.032,00 Britische Pfund nach, nachdem gestern noch 4.442,00 Britische Pfund an der Tafel standen.
Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,72 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,71 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,71 Prozent.
Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,67 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Nach 2,94 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag um -1,50 Prozent auf 2,90 US-Dollar gesunken.
Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 3,66 Prozent auf 97,22 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 93,78 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem steigt der Kohlepreis. Um 1,19 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 13:02 Uhr auf 118,75 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 117,35 US-Dollar lag.
Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 13:00 Uhr wurde ein Preis von 623,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 623,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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