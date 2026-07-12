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Fokus Rohstoffpreise

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln

13.07.26 13:17 Uhr
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagmittag entwickeln | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.146,52 USD -65,78 USD -2,05%
News
Baumwolle
0,80 USD USD 0,56%
News
Bleipreis
1.850,85 USD 1,70 USD 0,09%
News
Dieselpreis Benzin
2,01 EUR -0,00 EUR -0,10%
News
EEX Strompreis Phelix DE
102,60 EUR -0,59 EUR -0,57%
News
Erdgaspreis - TTF
48,38 EUR -1,81 EUR -3,60%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,89 USD -0,05 USD -1,60%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.063,24 USD -48,21 USD -1,17%
News
Haferpreis
2,88 USD -0,13 USD -4,32%
News
Heizölpreis
97,22 USD 3,43 USD 3,66%
News
Holzpreis
623,00 USD USD
News
Kaffeepreis
3,41 USD -0,02 USD -0,57%
News
Kakaopreis
4.032,00 GBP -410,00 GBP -9,23%
News
Kohlepreis
119,00 USD 1,65 USD 1,41%
News
Kupferpreis
13.351,50 USD -4,90 USD -0,04%
News
Lebendrindpreis
2,35 USD USD -0,02%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD 0,48%
News
Maispreis
4,40 USD 0,02 USD 0,46%
News
Mastrindpreis
3,55 USD -0,02 USD -0,44%
News
Milchpreis
15,70 USD 0,03 USD 0,19%
News
Naphthapreis (European)
679,86 USD -2,92 USD -0,43%
News
Nickelpreis
16.404,00 USD 55,00 USD 0,34%
News
Ölpreis (Brent)
78,58 USD 2,57 USD 3,38%
News
Ölpreis (WTI)
73,89 USD 2,48 USD 3,47%
News
Orangensaftpreis
1,48 USD -0,02 USD -1,37%
News
Palladiumpreis
1.266,00 USD -15,50 USD -1,21%
News
Palmölpreis
4.455,00 MYR -27,00 MYR -0,60%
News
Platinpreis
1.626,50 USD -7,50 USD -0,46%
News
Rapspreis
517,75 EUR -0,75 EUR -0,14%
News
Reispreis
13,32 USD -0,03 USD -0,22%
News
Silberpreis
58,63 USD -1,24 USD -2,07%
News
Sojabohnenmehlpreis
326,10 USD 3,00 USD 0,93%
News
Sojabohnenölpreis
0,72 USD 0,01 USD 1,75%
News
Sojabohnenpreis
12,05 USD 0,09 USD 0,71%
News
Super Benzin
2,04 EUR 0,00 EUR 0,10%
News
Weizenpreis
214,00 EUR 9,00 EUR 4,39%
News
Zinkpreis
3.601,65 USD -19,50 USD -0,54%
News
Zinnpreis
52.551,00 USD -895,00 USD -1,67%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,54%
News

Am Mittag verbilligt sich der Goldpreis um -1,14 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.064,41 US-Dollar, nach 4.111,45 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -2,32 Prozent auf 58,48 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 59,87 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.624,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.634,00 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -1,25 Prozent auf 1.265,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.281,50 US-Dollar.

Nach 76,01 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagmittag um 3,39 Prozent auf 78,59 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 3,49 Prozent auf 73,90 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 71,41 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Haferpreis um -4,32 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,01 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -2,33 Prozent auf 3,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,43 US-Dollar.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nach unten. Der Kakaopreis gibt -9,23 Prozent auf 4.032,00 Britische Pfund nach, nachdem gestern noch 4.442,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,72 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,71 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,71 Prozent.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,67 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Nach 2,94 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag um -1,50 Prozent auf 2,90 US-Dollar gesunken.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 3,66 Prozent auf 97,22 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 93,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Kohlepreis. Um 1,19 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 13:02 Uhr auf 118,75 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 117,35 US-Dollar lag.

Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 13:00 Uhr wurde ein Preis von 623,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 623,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

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